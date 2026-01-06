الثلاثاء 06 يناير 2026
أخبار مصر

برقية خاصة، رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

الدكتور مصطفى مدبولي،
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
 بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع المواطنين المسيحيين؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد الجديد.          

رئيس الوزراء يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

وفي برقيته، عبر رئيس مجلس الوزراء عن تقديم أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني، وجميع المواطنين المسيحيين بالداخل والخارج بهذه المناسبة، داعيا الله عز وجل أن يعيدها على قداسته وجميع أبناء مصر من المسيحيين بموفور الصحة والخير والبركة والنماء، وأن تزداد أواصر المحبة والوئام بين أبناء الوطن جميعا، وأن يتحقق لمصرنا الغالية ما تصبو إليه من تقدم وازدهار.

 

وفي وقت سابق زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

 

رئيس الوزراء يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد

وخلال اللقاء، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديم أخلص التهانى القلبية لقداسة البابا تواضروس الثاني، وجميع المواطنين المصريين المسيحيين في الداخل والخارج، بهذه المناسبة، داعيًا المولى ـ عز وجل ـ أن يعيدها على قداسته وجميع أبناء مصر من المسيحيين بالخير والبركة والنماء.

 

وعبر الدكتور مصطفى مدبولي ـ خلال اللقاء ـ عن تقديره للدور الوطني والمجتمعي الذي تضطلع به الكنيسة الأرثوذكسية، بقيادة قداسة البابا تواضروس الثاني، في ترسيخ مبادئ المواطنة وتعزيز مبدأ الأخوة بين جميع أبناء مصر، مؤكدًا أن هذه المناسبات تمثل دائمًا فرصة عظيمة لإظهار المحبة والتقارب بين أبناء الوطن الواحد.

وقال  رئيس الوزراء لقداسة البابا: "أحرص دائمًا على أن أتواجد مع قداستكم في هذا اليوم، كما تعلم قداستكم مدى محبتي وتقديري لشخصكم الكريم، شخصية وطنية عظيمة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهناك تقدير كبير لما تقوم به قداستك من جهود كبيرة، ونحن ندعو الله دائمًا أن يمتعكم بموفور الصحة والسداد والتوفيق، و“عيد ميلاد مجيد سعيد لكل المواطنين المسيحيين”.
 

 

رئيس مجلس الوزراء البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الدكتور مصطفى مدبولي الكاتدرائية المرقسية بالعباسية قداسة البابا تواضروس مجلس الوزراء عيد الميلاد المجيد

