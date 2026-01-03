مدبولي يتفقد أعمال تطوير كورنيش النيل بالأقصر ويشاهد عروضًا فنية بالمسرح الروماني

18 حجم الخط

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال تطوير كورنيش النيل بمنطقتي البر الشرقي والبر الغربي بمحافظة الأقصر، وذلك في ختام زيارته اليوم للمحافظة.

جهود الدولة لإبراز مدينة الأقصر ذات الطابع الأثري والحضاري العريق



وفي مستهل جولته بكورنيش البر الشرقي، أكد رئيس الوزراء أن أعمال تطوير كورنيش النيل بمحافظة الأقصر تأتي في إطار جهود الدولة لإبراز مدينة الأقصر ذات الطابع الأثري والحضاري العريق، مشيرًا إلى أنه يعد متنفسًا طبيعيًا لأهالي المحافظة، وتم مراعاة تنفيذه بما يتماشى مع الهوية البصرية للمحافظة، وبما يسهم في توفير تجربة سياحية مميزة للزائرين من الأهالي والسائحين.



واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، محافظ الأقصر، الذي أوضح أن أعمال تطوير كورنيش البر الشرقي شملت الجزءين العلوي والسفلى للكورنيش، حيث تم صيانة ورفع كفاءة الأجزاء المتهالكة من الأرضيات، واستبدال أعمدة الإضاءة المتواجدة على أسوار الكورنيش بأخرى تتناسب مع الهوية البصرية لمدينة الأقصر، إلى جانب زيادة مساحات التشجير بالكورنيش.

وأجرى رئيس الوزراء حوارًا وديًا مع مجموعة من السائحين الأجانب المتواجدين بمنطقة البر الشرقي للكورنيش، حيث أوضحوا أنها الزيارة الأولى لهم لمدينة الأقصر، وأعربوا عن سعادتهم بزيارة المدينة وما تتميز به من مقومات سياحية وثقافية وحضارية فريدة، وفي ختام حديثه معهم أعرب رئيس الوزراء عن تمنياته لهم بقضاء وقت ممتع والاستمتاع بما يتوافر في مدينة الأقصر من خدمات ومزارات سياحية وتاريخية لا مثيل لها، وأن يقوموا بتكرار الزيارة خلال الفترة القادمة.



ثم انتقل رئيس الوزراء إلى كورنيش البر الغربي عبر إحدى المراكب النيلية، وخلال تفقد كورنيش البر الغربي، أوضح محافظ الأقصر أن أعمال التطوير تضمنت تنفيذ ممشى زجاجي، وعدد 21 بازارًا سياحيًا، ومطاعم سياحية، ومسرح مكشوف، ونافورة مضيئة، وجراج، وبرجولات، ومقاعد للزائرين، ومسطحات خضراء، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة المراسي السياحية.

أعمال التطوير التي تم تنفيذها بكورنيش النيل بمحافظة الأقصر



وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بأعمال التطوير التي تم تنفيذها بكورنيش النيل بمحافظة الأقصر، لافتًا في هذا الإطار إلى الجهود الكبيرة التي تم بذلها على مدار الأعوام الماضية، حتى يظهر الكورنيش بهذا المظهر الحضاري اللائق الذي نشهده اليوم، الأمر الذي يسهم بشكل ملموس في تعزيز المقومات السياحية لمحافظة الأقصر.



وفي ختام جولته التفقدية لكورنيش النيل بالبر الغربي شاهد رئيس الوزراء عروضًا فنية لمجموعة من الأطفال بالمسرح الروماني، تضمنت عروضًا للفنون الشعبية والفلكلورية، كما استمع لإحدى الفتيات الموهوبات التي قامت بإلقاء أبيات من الشعر، وشاهد كذلك عروضًا لفرق الكشافة، حيث أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بالمستوى الراقي للعروض المقدمة، مشيدًا بالمواهب المتميزة لأبناء المحافظة، كما حرص على التقاط صورة تذكارية معهم، متمنيًا لهم دوام التميز والتوفيق.

