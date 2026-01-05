الإثنين 05 يناير 2026
أخبار مصر

الحكومة تكشف حقيقة التعدي على الأشجار داخل محمية الغابة المتحجرة

حقيقة التعدي على
حقيقة التعدي على الأشجار المتحجرة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح من خلاله حقيقة ما تم تداوله بشأن التعدي على الأشجار المتحجرة داخل محمية الغابة المتحجرة بمنطقة التجمع.

حقيقة ما أُثير بشأن التعدي على الأشجار المتحجرة داخل محمية الغابة المتحجرة بمنطقة التجمع

وأكد المركز الإعلامي أنه بالتواصل مع وزارة البيئة، أفادت بأنه فور رصد الواقعة تم إجراء معاينة ميدانية للموقع، وتبين أنه يقع خارج نطاق المحمية الحالي وفقًا للخرائط الرسمية.

الإجراءات العلمية والآمنة لنقل الأشجار المتحجرة

وأوضحت الوزارة أنه يجري حاليًا اتخاذ الإجراءات العلمية والآمنة لنقل الأشجار المتحجرة، وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية داخل نطاق المحمية، وذلك من خلال إنشاء متحف مفتوح يتيح عرضها بصورة مستدامة، ويسهم في تعزيز الوعي العام بأهمية التراث الجيولوجي المصري.

وأشار المركز الإعلامي إلى التزام وزارة البيئة الكامل بتطبيق القوانين والمعايير البيئية خلال أعمال النقل والتجميع، مع المتابعة الدقيقة للموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة حال رصد أي مخالفات، حفاظًا على  ثروات مصر الطبيعية وصونًا لحقوق الأجيال القادمة، باعتبار أن حماية التراث الطبيعي والجيولوجي تمثل أولوية وطنية وواجبًا تجاه الأجيال المقبلة.

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء: القاهرة تتصدر المدن الإفريقية الأكثر جاذبية لعام 2025 


وفي سياق آخر نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، سلط من خلاله الضوء على تصدر مدينة القاهرة قائمة المدن الإفريقية الأكثر جاذبية لعام 2025، وذلك وفقًا لتقرير مجلة "Jeune Afrique" الفرنسية.

يأتي هذا في ظل ما تشهده مدينة القاهرة من تحولات ملموسة شملت مجالات التنمية الحضارية، وتطوير شبكات النقل والمواصلات، وتعزيز البنية التحتية، بما أسهم في ترسيخ مكانتها كنموذج حضري متطور على مستوى القارة الإفريقية، كما أسهمت تلك الجهود أيضًا في توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين، عززت من تنافسية القاهرة كوجهة استثمارية رائدة، قادرة على المنافسة في المحافل الدولية.

وأوضح الإنفوجراف أن التصنيف صادر من مجلة "Jeune Afrique" الفرنسية، للمدن الإفريقية الأكثر جاذبية، استنادًا إلى تحليل الاستثمار الأجنبي المباشر، واستطلاعات رأي ميدانية تتعلق بجودة الحياة ومستوى البنية التحتية، أُجريت لسكان 41 مدينة أفريقية.

