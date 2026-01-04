مدبولي يتابع الموقف التنفيذي لأعمال لجنة تصويب تواجدات طرح النهر

18 حجم الخط

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال اللجنة المشتركة المشكلة لتصويب تواجدات طرح النهر.

وجاء ذلك بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، واللواء إبراهيم برهام، جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة رئيس الأمانة الفنية للجنة المشتركة لتصويب تواجدات طرح النهر، واللواء أحمد هشام فاضل، مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والمستشار وديع حنا، أمين عام لجنة طرح النهر، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.

أهمية نهر النيل واعتباره شريان الحياة والتنمية للمصريين

واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع بالتأكيد على متابعته المستمرة لمختلف جهود الجهات المعنية فيما يتعلق بحماية نهر النيل، والتعامل الفوري مع أي تعديات على مجراه، وكذا على أراضي طرح النهر، مشددًا على عدم التهاون مع أي مخالفات أو تعديات، وذلك بالنظر لأهمية نهر النيل واعتباره شريان الحياة والتنمية للمصريين.

وخلال الاجتماع، تناول الدكتور هاني سويلم جهود وزارة الري فيما يتعلق بحماية نهر النيل، والتصدي للتعديات على حرم النهر، مشيرًا إلى قيام الوزارة بإزالة مختلف التعديات على طرح النهر، مستعرضا عددا من المناطق التي تمت الإزالة بها.

جهود الأمانة الفنية للجنة المشتركة لتصويب تواجدات طرح النهر

واستعرض اللواء إبراهيم برهام، خلال الاجتماع، جهود الأمانة الفنية للجنة المشتركة لتصويب تواجدات طرح النهر، وما تم عقده من اجتماعات ولقاءات في هذا الشأن لمتابعة إزالة التعديات على حرم النهر، والتنسيق مع الجهات المعنية (الهيئة المصرية العامة للمساحة – مصلحة الشهر العقاري) لدراسة التواجدات على طرح النهر، للوقوف على موقف هذه التواجدات ومدى صحة الملكية لها من عدمه.

وخلال الاجتماع، أشار اللواء أحمد هشام فاضل إلى جهود إزالة التعديات وسبل تطوير حرم النهر في عدد من المناطق من خلال إنشاء ممشى يسهم في تطوير هذه المناطق.

جهود لجنة طرح النهر خلال الفترة الماضية

من جانبه، تناول المستشار وديع حنا، جهود لجنة طرح النهر خلال الفترة الماضية، وما تم من إجراءات وخطوات لمتابعة وفحص أية تعديات على حرم النهر، بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، وجهاز الإشارة بالقوات المسلحة عبر الاستعانة بالخرائط التفاعلية في هذا الشأن، فضلا عن التنسيق مع مصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل لمراجعة موقف مختلف عقود الملكية للتواجدات على أراضي طرح النهر.

