"الإدارية العليا" تواصل اليوم استقبال طعون جولة إعادة 19 دائرة ملغاة في 7 محافظات

تواصل المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم في استقبال الطعون الانتخابية لمجلس النواب على نتيجة جولة الإعادة على مستوى 7 محافظات.

 

وكانت المحكمة الإدارية العليا استقبلت أمس الإثنين 5 طعون على نتيجة جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية  على مستوى الـ7 محافظات التى أعلنتها الهيئة أمس، ومن المنتظر أن تحدد المحكمة جلسة عاجلة لهذه الطعون.

 

أعلنت نتائج جولة الإعادة في 19 دائرة

جدير بالذكر، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، أعلنت نتائج جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية ملغاة على مستوى 7 محافظات هي "الجيزة، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسكندرية، البحيرة، والفيوم"، والتي أُجريت لحسم 35 مقعدًا برلمانيًا متبقيًا.

