رئيس هيئة قضايا الدولة يزور الكاتدرائية المرقسية لتهنئة قداسة البابا بعيد الميلاد

 توجّه اليوم الإثنين، المستشار الدكتورحسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، يرافقه عدد من قيادات وأعضاء الهيئة، إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

 

وأعرب رئيس هيئة قضايا الدولة عن خالص تهانيه لقداسة البابا تواضروس الثاني وجموع الإخوة الأقباط، مؤكدًا أن هذه المناسبة العزيزة تُجسد معاني المحبة والتآخي التي تجمع أبناء الشعب المصري، في ظل وطن واحد يقوم على الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي، مشيدًا بالدور الوطني والتاريخي الذي تضطلع به الكنيسة المصرية في دعم قيم السلام والتعايش.

وضمّ وفد هيئة قضايا الدولة كلًّا من: المستشار فارس رشدى حنا نائب رئيس الهيئة رئيس قطاع وسط الدلتا أول، والمستشار شريف زوين نائب رئيس الهيئة، مساعد رئيس الهيئة لشئون الأعضاء، والمستشار أحمد خليل نائب رئيس الهيئة، مساعد رئيس الهيئة لشئون الأبنية والتعاقدات والمشتريات، والمستشار أحمد سعد نائب رئيس الهيئة، رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، ومساعد رئيس الهيئة للتنسيق والتواصل مع الجهات الحكومية، والمستشار محمد عامر نائب رئيس الهيئة، الأمين العام، والمستشارة مي مروان وكيل الهيئة، رئيس أمانة شئون المرأة والعلاقات الإنسانية والتطوير والحوكمة وذوي الإعاقة، والمستشار مينا سعيد لطفى عضو إدارة الأبنية والتعاقدات.

ومن جانبه، أعرب قداسة البابا تواضروس الثاني عن خالص شكره وتقديره لهذه الزيارة، التي تعكس عمق الروابط الوطنية بين أبناء الشعب المصري، وتؤكد روح المحبة والتآلف التي تسود المجتمع المصري.

