سياسة

بعد انتهاء الانتخابات، تعرف على الخريطة النهائية لحصص الأحزاب والمستقلين في المقاعد الفردية

 انتهت آخر جولات الإعادة في انتخابات مجلس النواب 2025، بعد الانتهاء من التصويت في 27 دائرة ملغاة، والتي مثلت المحطة الاخيرة في أطول ماراثون انتخابي تشهده الحياة النيابية،لتحدد الخريطة النهائية لحصص الأحزاب والمستقلين في المقاعد الفردية.

 

الحصر العددي لنتائج الإعادة

 ووفقًا للحصر العددي لاصوات الناخبين في جولة الإعادة، حقق المرشحون المستقلون مكاسب لافتة، بعدما فاز 22 مرشحًا، ليرتفع رصيدهم الإجمالي في التمثيل الفردي إلى 104 مقاعد.

وفي المقابل، واصل حزب مستقبل وطن تصدره للمشهد الانتخابي، بعدما فاز جميع مرشحيه في جولة الإعادة الأخيرة، ليصل إجمالي ما حازه من مقاعد فردية إلى 106 مقاعد، معززًا موقعه كأكبر الأحزاب تمثيلًا في المجلس.

أما حزب حماة الوطن، فنجح في حصد 5 مقاعد من أصل 10 مرشحين خاضوا جولة الإعادة، لترتفع حصته في المقاعد الفردية إلى 36 مقعدًا.

وسجل الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أول حضور له في المنافسة الفردية، بعد فوز مرشحين اثنين، ليرتفع إجمالي تمثيله في البرلمان إلى 11 مقعدًا، بواقع 9 مقاعد عبر القوائم ومقعدين فردي.

الشعب الجمهوري يحقق  الفوز بمرشحيه الثلاثة في الإعادة

كما تمكن حزب الشعب الجمهوري من الفوز بجميع مرشحيه الثلاثة في الإعادة، ليصل عدد مقاعده الفردية إلى 9 مقاعد.

وفيما يتعلق بحزب الجبهة الوطنية، فقد فاز بمرشح واحد وخسر آخر خلال جولة الإعادة، ليستقر رصيده النهائي في المقاعد الفردية عند 22 مقعدًا.

وبانتهاء هذه الجولة، تكتمل الخريطة النهائية لمجلس النواب المنتخب، إيذانًا ببدء فصل تشريعي جديد في ظل توازنات حزبية متباينة وحضور قوي للمستقلين.

