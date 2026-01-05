ارتفاع محدود لأسعار النفط رغم الأزمة السياسية في فنزويلا

18 حجم الخط

ارتفعت أسعار النفط على نحو طفيف اليوم الإثنين، مع قيام المستثمرين بتقييم ما إذا كانت الاضطرابات السياسية في فنزويلا، العضو في منظمة أوبك، ستعطل الشحنات، بعد أن قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحتجاز الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، في سوق جيدة الإمدادات.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 17 سنتًا إلى 60.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:24 بتوقيت غرينتش، مقلصة الخسائر السابقة، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتًا إلى 57.43 دولار للبرميل.

وألقت الولايات المتحدة القبض على مادورو ونقلته من كراكاس في مطلع الأسبوع. وقال ترامب إن واشنطن ستسيطر على الدولة المنتجة للنفط، وإن الحظر الأمريكي على النفط الفنزويلي لا يزال ساريًا بالكامل.

وقال مصدران مطلعان على العمليات في شركة النفط الوطنية الفنزويلية (بي.دي.في.إس.إيه) في مطلع الأسبوع إن الضربة الأميركية على فنزويلا لإخراج رئيس البلاد لم تلحق أي ضرر بإنتاج النفط وقطاع التكرير في البلاد.

وفي سوق عالمية تتسم بوفرة المعروض من النفط، قال المحللون إن أي تعطل إضافي لصادرات فنزويلا لن يكون له تأثير فوري يُذكر على الأسعار.

وقال محللو غولدمان ساكس بقيادة دان سترويفن في مذكرة بتاريخ 4 يناير: "نرى مخاطر غامضة ولكن متواضعة على أسعار النفط على المدى القصير من فنزويلا اعتمادًا على كيفية تطور سياسة العقوبات الأميركية"، وأبقوا على توقعاتهم لأسعار النفط لعام 2026 دون تغيير.

وقالت حليمة كروفت، رئيسة أبحاث السلع الأولية في آر.بي.سي كابيتال ماركتس: "بالتأكيد، نعتقد أن التخفيف الكامل للعقوبات يمكن أن يفتح المجال لآلاف البراميل من الإنتاج على مدى 12 شهرًا في وضع انتقالي منظم".

وأضافت: "ومع ذلك، فإن جميعَ الرهانات غير واردة في تصور تغيير فوضوي للسلطة مثل ما حدث في ليبيا أو العراق".

وأعلن مسؤول فنزويلي رفيع المستوى أمس الأحد أن حكومة البلاد ستبقى موحدة خلف مادورو.

وقرر تحالف "أوبك+"، تثبيت إنتاجه أمس الأحد، فيما يراقب المحللون أيضًا رد فعل إيران بعد أن هدد ترامب يوم الجمعة بالتدخل في قمع الاحتجاجات، مما زاد من حدة التوترات الجيوسياسية.

وقالت جماعات حقوقية أمس الأحد إن ما لا يقل عن 16 شخصًا قُتلوا خلال أسبوع من الاضطرابات في إيران، حيث انتشرت الاحتجاجات على ارتفاع التضخم في جميع أنحاء البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.