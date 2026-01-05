رئيس البرلمان الفنزويلي يتعهد باستخدام كل الوسائل لإعادة مادورو

18 حجم الخط

فنزويلا، أعلن رئيس البرلمان الفنزويلي، أن البرلمان سيستخدم كل الوسائل الممكنة لضمان عودة الرئيس نيكولاس مادورو إلى الحكم، بعد اعتقاله مؤخرًا في عملية عسكرية أمريكية.

اعتقال الولايات المتحدة لمادورو وزوجته

واعتقلت الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس في العاصمة" كاراكاس" خلال عملية عسكرية نفذتها قوات دلتا فورس، مما أثار توترات دولية واسعة.



البرلمان الفنزويلي يستعد لاستخدام الوسائل القانونية والسياسية لإعادة مادورو

أكد رودريجيز، أن البرلمان سيستخدم كل الوسائل القانونية والسياسية الممكنة لإعادة مادورو إلى منصبه، واصفًا اعتقال الرئيس بأنه اختطاف واضح من قبل الولايات المتحدة، داعيًا إلى الإفراج الفوري عنه وزوجته.

وشدد على أن البرلمان الفنزويلي سيظل ملتزمًا بالدفاع عن الشرعية الدستورية في البلاد.

وذكرت تقارير إعلامية اليوم الاثنين، أن قاضيا بمحكمة نيويورك أمر الرئيس الفنزويلي مادورو بالحضور لجلسة استماع في 17 مارس المقبل.

مادورو وزوجته يرفضان التقدم بطلب إطلاق سراحهما بكفالة



ورفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته التقدم بطلب لإطلاق سراحهما بكفالة.



ومن جانبه قال محامي مادورو: إن موكلي رئيس دولة ذات سيادة وله امتياز الحصانة واختطاف موكلي بوسائل عسكرية غير قانوني.

وأضاف محامى الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، خلال جلسة محاكمته: إن موكله يعانى من مشاكل صحية، وزوجته تعانى من إصابة أشد خطورة.

زوجة مادورو تنفي الاتهامات الموجهة لها

ومن جانبها قالت زوجة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، خلال مثولها أمام المحكمة، إنها «السيدة الأولى لفنزويلا»، مؤكدة براءتها من جميع الاتهامات الموجهة إليها، ومشددة على أنها «ليست مذنبة» وأن ما تتعرض له يأتي في إطار ضغوط سياسية لا تستند إلى أسس قانونية.

وأضافت زوجة مادورو، في تصريحاتها أمام هيئة المحكمة، أنها بريئة تمامًا من أي اتهامات، معتبرة أن الإجراءات المتخذة بحقها تمثل استهدافًا سياسيًا لعائلة الرئيس الفنزويلي، في سياق الصراع المستمر بين واشنطن وكاراكاس.

