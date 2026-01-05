الإثنين 05 يناير 2026
خارج الحدود

مندوب روسيا بمجلس الأمن: ندين عملية الولايات المتحدة في فنزويلا واختطاف مادورو

مندوب روسيا بمجلس
مندوب روسيا بمجلس الأمن
عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، جلسة طارئة لمناقشة تطورات الأوضاع في فنزويلا، عقب العملية العسكرية الأمريكية التي أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي  مادورو

جلسة طائرة بمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات في فنزويلا 

وفي هذا السياق قال  مندوب روسيا بمجلس الأمن، خلال جلسة اليوم حول فنزويلا:  يجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

مندوب روسيا بمجلس الأمن: ندين العملية التي قامت بها الولايات المتحدة في فنزويلا

وأضاف مندوب روسيا في كلمته:  ندين العملية التي قامت بها الولايات المتحدة في فنزويلا واختطاف الرئيس الفنزويلي وندعو للإفراج عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
وتابع: نتضامن مع الشعب الفنزويلي في مواجهة العدوان الأمريكي ونأمل أن يتخلى المجتمع الدولي عن سياسة الكيل بمكيالين.
 

واستطرد: لا يمكن أن تعين الولايات المتحدة نفسها قاضيا يملك الحق للتدخل في أي دولة  وعلى المجتمع الدولي توحيد صفوفه لرفض الإجراءات الأمريكية في فنزويلا.

وفي السياق ذاته قالت مندوبة كولومبيا بمجلس الأمن الدولي في كلمتها خلال جلسة المجلس حول الوضع في فنزويلا: نرفض أي عمل عسكري يمثل خطرا على السكان المدنيين

وأضافت  مندوبة كولومبيا بمجلس الأمن: نرفض التهديدات المباشرة وفقا للقانون الدولي والإجراءات الأحادية تزيد من حالات انعدام الأمن بالمنطقة

وتابعت: سنستمر في استقبال المهاجرين من فنزويلا وتقديم المساعدة والديمقراطية لا يمكن الدفاع عنها بالعنف ولا يجب أن تحركها المصالح الاقتصادية

 

الجريدة الرسمية