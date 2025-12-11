نقيب الممثلين يشكر السيسي بعد قرار علاج عبلة كامل وكبار الفنانين على نفقة الدولة

الخميس 11 ديسمبر 2025
وجه الفنان أشرف زكي ومجلس نقابة المهن التمثيلية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد قراره بعلاج كبار السن من الفنانين على نفقة الدولة، وعلى رأسهم الفنانة عبلة كامل التي تمر بأزمة صحية في الوقت الحالي.

 

وتعيش الفنانة الكبيرة محنة صحية منذ فترة، وتفضل الابتعاد بشكل كامل عن الأضواء، وعلاقتها شبه منقطة بالوسط الفني.

 

بيان من نقابة المهن التمثيلية

وأصدر نقيب الممثلين أشرف زكي بيانًا رسميًا اليوم جاء فيه: "تتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص الشكر وعظيم الامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك تقديرًا لتوجيهاته برعاية كبار الفنانين أصحاب التاريخ الفني الحافل، وتكفّل الدولة بعلاجهم وتقديم الدعم الكامل لهم، عرفانًا بما قدموه من إبداع وإثراء للوجدان المصري والعربي على مدار عقود".


لفتة إنسانية نبيلة

وأضاف: “إن هذه اللفتة الإنسانية النبيلة تعكس ما يتمتع به الرئيس من تقدير عميق لقيمة الفن ودور الفنانين في تشكيل الوعي الوطني والحفاظ على الهوية الثقافية لمصر، كما تؤكد حرص الدولة المصرية،  على الوفاء لأبنائها المخلصين ممن أسهموا في بناء وجدان الأمة وإسعاد شعبها”.

 

مكالمة عبلة كامل لأشرف زكي

 

وفي وقت سابق كشف نقيب الممثلين أشرف زكي عن مكالمة مؤثرة تلقاها من الفنانة عبلة كامل فور تقدمه بالاستقالة من مصبه قائلًا: "قالت لي النقابة للغلابة.. خلي بالك من المهنة ومينفعش تبعد عنها".

وأشار إلى أن كلماتها كان لها أثر كبير في مراجعة قراره، مؤكدًا أنه تلقى أيضًا رسائل وزيارات من عدد كبير من زملائه دعمًا له.

 

وشدد زكي على أن النقابة ليست مجرد مؤسسة، بل بيت يجمع كل الفنانين: "النقابة مهمة وكلنا عارفين بعض، والنقابة عارفة ولادها بالاسم، وكلنا اشتغلنا مع بعض".

