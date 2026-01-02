مباحث ميت غمر تضبط شخصا بتهمة التشهير بالفتيات وابتزاز العائلات بالدقهلية

الجمعة 02 يناير 2026
 كشفت الأجهزة الأمنية في الدقهلية، بالتنسيق مع رجال مباحث مركز شرطة ميت غمر، ملابسات منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بابتزاز بعض الفتيات وعائلاتهن والتشهير بهن بقرية كوم النور.

 حيث قام المقدم محمد الهلالي، رئيس مباحث ميت غمر، والفريق المعاون له، بالتحرك الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة وحسم، وأسفرت والتحريات عن تحديد المتهم، وهو صانع محتوى مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر، وتم ضبطه وعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الدقهلية عن قيام المتهم بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم قدرته على توفير بيانات خطوط الهواتف المحمولة، والحصول على مبالغ مالية منهم، ثم التنصل عن التزاماته لاحقًا.

كما تبين إدارته لإحدى القنوات على موقع تليجرام، التي استخدمها في التشهير ببعض الفتيات والعائلات بميت غمر في إطار ابتزازهم.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول يحتوي على دلائل تثبت نشاطه الإجرامي، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

