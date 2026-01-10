أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 10- 1- 2026

18 حجم الخط

تنشر “فيتو” أسعار الذهب في سلطنة عمان وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق العمانية، اليوم السبت 10 يناير 2026، بالتزامن مع ارتفاع سعر الأونصة عالميا.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في عمان كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 بـ 55 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 51 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 48 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 41 ريالا عمانيا.

اسعار الذهب اليوم فى البورصة العالمية

سجلت أسعار الذهب مكاسب أسبوعية في ختام تعاملات، أمس الجمعة 9 يناير، مع تقييم المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع إلى جانب الضبابية السياسية والجيوسياسية الأوسع نطاقًا.

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 4496.09 دولارًا للأونصة.

وحقق المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بنحو 3.9%. وكان سعر الذهب قد سجل رقمًا قياسيًا بلغ 4549.71 دولارًا في 26 ديسمبر.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم فبراير عند التسوية بنسبة 0.9% عند 4500.90 دولار.

وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1% إلى 2290.20 دولار للأونصة. ‌وصعد البلاديوم 2% إلى 1831.18 دولار للأونصة. ويتجه الخامان أيضًا لتحقيق مكاسب أسبوعية.

