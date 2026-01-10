السبت 10 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 10- 1- 2026

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم فى عمان
18 حجم الخط

تنشر “فيتو” أسعار الذهب في سلطنة عمان وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق العمانية، اليوم السبت 10 يناير 2026، بالتزامن مع ارتفاع سعر الأونصة عالميا.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في عمان كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر جرام الذهب عيار 24 بـ 55 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 22

وسجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 51 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما سجل  سعر جرام الذهب عيار 21  نحو 48 ريالا عمانيا.

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 41 ريالا عمانيا.

اسعار الذهب اليوم فى البورصة العالمية

سجلت أسعار الذهب مكاسب أسبوعية في ختام تعاملات، أمس الجمعة 9 يناير، مع تقييم المستثمرين لبيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع إلى جانب الضبابية  السياسية والجيوسياسية الأوسع نطاقًا.

ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.5% ليصل إلى 4496.09 دولارًا للأونصة.

وحقق المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية بنحو 3.9%. وكان سعر الذهب قد سجل رقمًا قياسيًا بلغ 4549.71 دولارًا في 26 ديسمبر.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي تسليم فبراير عند التسوية بنسبة 0.9% عند 4500.90 دولار.

وارتفع البلاتين في المعاملات الفورية 1% إلى 2290.20 دولار للأونصة. ‌وصعد البلاديوم 2% إلى 1831.18 دولار للأونصة. ويتجه الخامان أيضًا لتحقيق مكاسب أسبوعية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الذهب عيار 24 الذهب في سلطنة عمان الجيوسياسية اسعار الذهب اليوم في عمان اسعار الذهب في سلطنة عمان اسعار الذهب في عمان اليوم
ads

الأكثر قراءة

مانشستر سيتي يتقدم على إكسيتير سيتي برباعية في الشوط الأول

أمم أفريقيا، عمر مرموش يحرز هدف منتخب مصر الأول في شباك كوت ديفوار

محافظة الجيزة: غلق كلي مؤقت للطريق الدائري«القوس الغربي» لمدة 21 يومًا

كأس عاصمة مصر، المصري يتقدم على كهرباء الإسماعيلية بهدف في الشوط الأول

بث مباشر، الحلقة 18 من برنامج دولة التلاوة

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 10- 1- 2026

أمم أفريقيا، أوسيمين يسجل هدف نيجيريا الأول في شباك الجزائر

بيان مهم لحاجزي شقق الإسكان المتوسط قبل التخصيص

خدمات

المزيد

بيان مهم لحاجزي شقق الإسكان المتوسط قبل التخصيص

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب وهذا العيار يسجل 6915 جنيهًا

رسميا، أسعار 9 عملات عربية وأجنبية بالبنك المركزي

آخر تطورات سعر الإسترليني أمام الجنيه اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قبل لقاء الحسم بين الفراعنة والأفيال.. تاريخ مواجهات مصر وكوت ديفوار (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قصة الغراب في القرآن الكريم والحكمة من اختياره للدفن وحكم التشاؤم منه

حكم تكرار الحلف على شيء واحد، الإفتاء توضح الرأي الشرعي

27 دعاء للنجاح في الامتحانات، رددها

المزيد
الجريدة الرسمية