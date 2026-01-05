18 حجم الخط

علقت رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، على الهجوم الأمريكي على فنزويلا قائله: نرفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

المكسيك: نرفض العمل العسكري الأحادي في فنزويلا

وقالت كلوديا شينباوم: نرفض أن يصبح العمل العسكري الأحادي في فنزويلا قاعدة للتعامل بين الدول ويجب احترام سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها

وأضافت الرئيسة المكسيكية، أن التدخل في شؤون الدول لا يجلب الديمقراطية ولا الاستقرار للشعوب.

وفي السياق ذاته قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين: إن تحركات الولايات المتحدة في فنزويلا تنتهك القانون الدولي.

وأضافت الخارجية الصينية تعليقا على العملية الأمريكية في فنزويلا: “استخدام أمريكا للقوة يهدد السلام في أمريكا اللاتينية.. نرفض أعمال التنمر التي تنتهك سيادة الدول”.

15 ألف جندي أمريكي وسفن حربية ومقاتلات لا تزال في الكاريبي

وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية اليوم الإثنين، بأن 15 ألف جندي أمريكي وسفن حربية ومقاتلات لا تزال في الكاريبي على أهبة الاستعداد حال اقتضت الحاجة لضربة ثانية على فنزويلا.

وأمس، أكد وزير الخارجية الفنزويلي إيفان هيل أن العدوان الذي شنته الولايات المتحدة على فنزويلا لا يحظى بأي تأييد، بل يتعرض لتنديد واسع من المجتمع الدولي.

تضامن ودعم وإدانة للهجوم الأمريكي

وبحسب شبكة «روسيا اليوم»، أضاف وزير الخارجية الفنزويلي: "تحدثت مع عدد من وزراء الخارجية وتلقينا كلمات تضامن ودعم وإدانة للهجوم الأمريكي، وشهدنا حراكا شعبيا دوليا واسع النطاق حيث اتصلت بنا حركات تضامن من جميع أنحاء العالم وأصدرت بيانات منددة بالعدوان الأمريكي".

وتابع: "بعبارة أخرى، لا يجد هذا العدوان أي تأييد ويدينه العالم أجمع والقانون والحقيقة السياسية".

