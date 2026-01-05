الإثنين 05 يناير 2026
مادورو فى جلسة محاكمته القضاء الأمريكي: أنا الرئيس الشرعي لفنزويلا

مادورو، أفادت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مثل أمام محكمة أمريكية، في تطور لافت يعكس تصعيدًا قانونيًا وسياسيًا غير مسبوق في العلاقة بين واشنطن وكاراكاس.

مادورو يتمسك بشرعيته الرئاسية داخل قاعة المحكمة

وخلال جلسة المحاكمة، قال مادورو بشكل حاسم: «أنا رئيس فنزويلا ولم أرتكب أي شيء من المذكور في لائحة الاتهام»، مؤكدًا تمسكه بشرعيته الدستورية ورافضًا الاتهامات الموجهة إليه، في موقف يعكس إصراره على مواجهة الضغوط الأمريكية سياسيًا وقانونيًا.

تصعيد قانوني أمريكي يفتح فصلًا جديدًا في أزمة واشنطن وكاراكاس

ويأتي مثول مادورو أمام المحكمة الأمريكية في إطار تصعيد متواصل من جانب الولايات المتحدة ضد القيادة الفنزويلية، وسط اتهامات تتعلق بشرعية الحكم وملفات سياسية وأمنية معقدة.

تداعيات دولية محتملة ومتابعة واسعة للمشهد
 

تحظى قضية مادورو، بمتابعة دولية واسعة، في ظل مخاوف من انعكاساتها على الاستقرار الإقليمي في أمريكا اللاتينية، واحتمالات توسيع دائرة التوتر بين الولايات المتحدة وحلفاء فنزويلا على الساحة الدولية.

مادورو، فيتو
مادورو، فيتو

من جانبه أعرب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء الطريقة التي قد ترسيها الولايات المتحدة في إدارة علاقاتها مع الدول الأخرى، محذرًا من أن بعض الممارسات الأخيرة قد تمثل سابقة خطيرة في النظام الدولي وتؤثر سلبًا على قواعد العلاقات بين الدول.

وفي تعليق له على اعتقال الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، شدد جوتيريش على ضرورة احترام الاستقلال السياسي للدول، مؤكدًا أن أي تحركات أو إجراءات يجب أن تتم في إطار القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، دون فرض إرادة خارجية أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.

مندوب فنزويلا بالأمم المتحدة يطالب واشنطن بالإفراج الفوري عن مادورو وزوجته

ترامب يبدأ سرقة ثروات كراكاس، أقمار صناعية ترصد نقل نفط خام من فنزويلا إلى أمريكا

 

 

