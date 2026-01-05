بعد صدق توقعاته في فنزويلا، توفيق عكاشة يكشف: القادم إسقاط نظام هذه الدولة

18 حجم الخط

كشف الإعلامي توفيق عكاشة عن العملية القادمة التي ستقوم بها أمريكا لإسقاط النظام في إحدى دول منطقة الشرق الأوسط، بعد توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ فترة بالقيام بعملية لإسقاط النظام فيها.

إسقاط نظام دولة بمنطقة الشرق الأوسط

وأكد توفيق عكاشة أن العملية المقبلة التي ستقوم بها أمريكا في إحدي الدول بمنطقة الشرق الأوسط، ستكون بإسقاط نظام الملالي في إيران، موضحًا أن القادم سيكون بتنصيب محمد رضا بهلوي نجل شاه إيران الراحل.

وقال توفيق عكاشة عن الدولة القادمة التي سيحدث بها تغيير للنظام بعد فنزويلا، في رسالة وجهها لكل الإعلام العربي: "إلى كل الزملاء فى الإعلام المصرى والعربي من العبد الفقير إلى الله توفيق عكاشة... القادم إيران وإسقاط نظام الملالى فيها والقادم هو نجل شاه إيران والله أعلم وأعلى".



وسأله الإعلامي أحمد سعيد طنطاوي عن موعد قيام أمريكا بهذه العملية، فقال: "طيب.. هل تعرف أنت إلى أين بعد شهر أو شهرين؟!"

ورد توفيق عكاشة قائلًا: "فى علم الله الموعد"

ووصف توفيق عكاشة الرئيس الأمريكي ترامب، فقال: "ترامب العملاق أحد أعظم قادة أمريكا عبر تاريخها، وينفذ الخطة تنفيذ جيد جدًا.. تحياتى لمن يرغب فى التنازل عن الجهل"

توفيق عكاشة توقع عملية فنزويلا والسودان وأحداث كبرى

جدير بالذكر أن الإعلامي توفيق عكاشة كان قد توقع حدوث العملية العسكرية الأمريكية في فنزويلا منذ نحو 6 سنوات، وقال في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع: "إن هناك اهتمامًا كبيرًا بفنزويلا لأن الغرب وأمريكا متأكدين وفي خطتهم أن هناك حرب كبرى ستشهدها الأرض العربية ما سيؤثر على احتياجاتهم من البترول فلابد أن يكون لديهم بديل وهي فنزويلا ولذلك يجب وضع أيديهم على فنزويلا قبل بدء الحرب".

الإعلامي المصري توفيق عكاشة يقول من ٧ سنوات:



أميركا ستضع يدها على #فنزويلا قبل حرب كبرى في المنطقة العربية لتعويض احتياجاتها من البترول حال اندلاع الحرب‼️#ترامب #مادورو pic.twitter.com/SXYNvEpQKF — حسن الدّر (@HasanDorr) January 3, 2026

الأمر الذي دفع العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلي تداول مقطع الفيديو بشكل واسع، ونقلوا توقعاته، حيث سبق له أن توقع بأحداث كبرى مثل اندلاع صراعات عالمية أو تغيرات جيوسياسية، وفي عام 2019 تحدث عن احتمال حرب عالمية ثالثة مرتبطة بالصراع على البترول، وأشار مرارا إلى أن الفترة بين 2020-2025 قد تشهد تصعيدًا كبيرا.

وفي توقعاته عن السودان قال عكاشة: "مطلوب أن ينهار الجيش السوداني لكي تفتح السودان وتقسم السودان وتتحول السودان إلى ممرات يرسل منها الإرهاب من دول تحتوي على أرضها الإرهاب في أفريقيا ونحن عارفينها كلنا".

