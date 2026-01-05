مندوب أمريكا بمجلس الأمن: اعتقال مادورو لحماية مواطنينا ونحاكمه كتاجر مخدرات

18 حجم الخط

قال مندوب الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن، خلال الجلسة الطارئة حول فنزويلا اليوم الاثنين: إن الرئيس الفنزويلي مادورو تعاون مع حزب الله وإيران بشكل خبيث.

مندوب أمريكا بمجلس الأمن: اعتقال مادورو جاء لحماية الأمريكيين ونحاكمه كتاجر مخدرات

وأضاف المندوب الأمريكي في كلمته اليوم: مادورو أصبح رئيسا بانتخابات مزورة وكان رئيسا غير شرعي وتاجر مخدرات وأسلحة والأدلة ضده دامغة .



وتابع:اعتقال مادورو جاء لحماية الأمريكيين ونحاكمه كتاجر مخدرات.

وعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، جلسة طارئة لمناقشة تطورات الأوضاع في فنزويلا عقب العملية العسكرية الأمريكية هناك واعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته.

وفي السياق ذاته قال المندوب الصيني بمجلس الأمن، خلال جلسة طارئة اليوم تعليقا على الأوضاع في فنزويلا: ندين بشدة الأعمال غير القانونية الأحادية التي قامت بها الولايات المتحدة.



وأضاف المندوب الصيني في كلمته: واشنطن فضلت نفوذها على التعددية والعمل العسكري على الجهود الدبلوماسية وتصرفها تهديد للسلام والأمن في أمريكا اللاتينية وعلى الصعيد الدولي.

وعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، جلسة طارئة لمناقشة تطورات الأوضاع في فنزويلا، عقب العملية العسكرية الأمريكية التي أدت إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي مادورو.

جلسة طائرة بمجلس الأمن الدولي لمناقشة التطورات في فنزويلا

وفي هذا السياق قال مندوب روسيا بمجلس الأمن، خلال جلسة اليوم حول فنزويلا: يجب عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

مندوب روسيا بمجلس الأمن: ندين العملية التي قامت بها الولايات المتحدة في فنزويلا

وأضاف مندوب روسيا في كلمته: ندين العملية التي قامت بها الولايات المتحدة في فنزويلا واختطاف الرئيس الفنزويلي وندعو للإفراج عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

وتابع: نتضامن مع الشعب الفنزويلي في مواجهة العدوان الأمريكي ونأمل أن يتخلى المجتمع الدولي عن سياسة الكيل بمكيالين.

واستطرد: لا يمكن أن تعين الولايات المتحدة نفسها قاضيا يملك الحق للتدخل في أي دولة وعلى المجتمع الدولي توحيد صفوفه لرفض الإجراءات الأمريكية في فنزويلا.

وفي السياق ذاته قالت مندوبة كولومبيا بمجلس الأمن الدولي في كلمتها خلال جلسة المجلس حول الوضع في فنزويلا: نرفض أي عمل عسكري يمثل خطرا على السكان المدنيين.

وأضافت مندوبة كولومبيا بمجلس الأمن: نرفض التهديدات المباشرة وفقا للقانون الدولي والإجراءات الأحادية تزيد من حالات انعدام الأمن بالمنطقة.



