الأمين العام للأمم المتحدة عن اعتقال مادورو: سابقة خطيرة في النظام الدولي

فنزويلا، أعرب أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء الطريقة التي قد ترسيها الولايات المتحدة في إدارة علاقاتها مع الدول الأخرى، محذرًا من أن بعض الممارسات الأخيرة قد تمثل سابقة خطيرة في النظام الدولي وتؤثر سلبًا على قواعد العلاقات بين الدول.

جوتيريش تعليقًا على اعتقال مادورو: احترام الاستقلال السياسي واجب



وفي تعليق له على اعتقال الولايات المتحدة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، شدد جوتيريش على ضرورة احترام الاستقلال السياسي للدول، مؤكدًا أن أي تحركات أو إجراءات يجب أن تتم في إطار القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، دون فرض إرادة خارجية أو التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة.

جوتيريش يطالب بالالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة



وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية يمثلان ركيزة أساسية للاستقرار الدولي، محذرًا من أن تجاوز هذه المبادئ قد يؤدي إلى تصعيد التوترات وفتح أبواب للفوضى في العلاقات الدولية.

ودعا جوتيريش جميع الأطراف إلى ضبط النفس واللجوء إلى الحوار والوسائل الدبلوماسية لحل الخلافات، مشددًا على أن الحلول السياسية والسلمية تظل الطريق الأمثل لمعالجة الأزمات الدولية، بعيدًا عن منطق القوة وفرض الأمر الواقع.

وأفادت تقارير إخبارية، اليوم الإثنين، بنقل السلطات الأمريكية الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من مقر احتجازه إلى المحكمة في نيويورك في اتهامات بتهريب مخدرات.

وأفادت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية أمس الإثنين، بأن 15 ألف جندي أمريكي وسفن حربية ومقاتلات لا تزال في الكاريبي على أهبة الاستعداد حال اقتضت الحاجة لضربة ثانية على فنزويلا.

وفي وقت سابق أكد وزير الخارجية الفنزويلي إيفان هيل أن العدوان الذي شنته الولايات المتحدة على فنزويلا لا يحظى بأي تأييد، بل يتعرض لتنديد واسع من المجتمع الدولي.

