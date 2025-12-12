كيفية الحفاظ على رطوبة ونضارة البشرة في الشتاء

18 حجم الخط

يعرف الشتاء بأنه موسم جفاف الجلد وتهيجه وتقشره، ومع انخفاض درجات الحرارة، يزداد البحث عن طرق للحفاظ على راحة البشرة.

لماذا يصبح الجلد أكثر جفافًا في الشتاء؟

تعود مشكلة جفاف البشرة بشكل رئيسي إلى عوامل الطقس، حيث يؤدي الطقس البارد إلى انخفاض طبيعي في مستوى الرطوبة بالهواء الخارجي، مما يتسبب في فقدان الجلد للماء، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي.

كما يتفاقم الأمر داخل المنازل والمكاتب، حيث يمتص تشغيل أجهزة التدفئة الكثير من الرطوبة من الهواء، وذلك بسبب انخفاض الرطوبة البيئية خلال أشهر الشتاء، وهذا يمكن أن يؤدي إلى جفاف الجلد.

ويقلل الطقس البارد من إنتاج الجلد لـزيوت البشرة الطبيعية الضرورية للحفاظ على حاجزها الوقائي وحبس الرطوبة. هذا النقص يجعل البشرة أكثر عرضة للجفاف والتهيج، كما يمكن أن يساهم انخفاض التعرض لأشعة الشمس في الشتاء في تراجع إنتاج الجسم لفيتامين د، وهو عامل يعزز صحة الجلد.

وعندما تجتمع كل هذه العوامل، يصبح من السهل إصابة الجلد بالجفاف.

طرق للحد من جفاف الجلد في الشتاء

على الرغم من شيوع جفاف الجلد في الشتاء، إلا أنه يمكن أن تساعد الإجراءات التالية في الحفاظ على صحة البشرة عند اشتداد البرودة:

1. الاستحمام بماء فاتر ولفترة قصيرة

قد يكون الاستمتاع بدش ساخن وطويل مغري في الطقس البارد، ولكنه يضر بالبشرة.

يجب تجنب الماء الساخن لأنه يسبب جفاف الزيوت من البشرة، وكلما كان الماء أدفأ، زاد جفاف الجلد، ويمكن أن يؤدي الفرك المفرط أو البقاء تحت الماء لفترة طويلة إلى إزالة الزيوت الواقية أيضًا.

يوصي بالحد من الاستحمام إلى ما بين 5 و10 دقائق باستخدام ماء فاتر لحماية الحواجز الطبيعية للجلد.

2. ترطيب البشرة بعد الاستحمام مباشرة

يساعد تطبيق المرطب مباشرة بعد الخروج من الدش وتجفيف البشرة بالمنشفة على بقاء الجلد رطب وصح

ويتتمثل وظيفة معظم المرطبات في حبس الرطوبة داخل الجلد، وعندما تكون البشرة رطبة بعد الاستحمام، فإن وضع المرطب يساعد على تثبيت الرطوبة.

3. اختيار المرطبات الخالية من العطور

عند التسوق لشراء المرطبات وكريمات الجلد، يجب تكر أنه كلما كانت رائحة المنتج أجمل، زادت احتمالية تهيجه للبشرة.

فيجب تجنب العطور المضافة، فالمنتجات ذات العطور المضافة يمكن أن تؤدي إلى تهيجات دقيقة تتراكم ومع مرور الوقت، يمكن أن تتسبب في جفاف الجلد وحكته وتشققه.

يفضل استخدام منتجات الترطيب غير المعطرة، مثل الفازلين الذي يعتبر خيار قديم وموثوق.

4. عدم الإفراط في التقشير

يجب تجنب الإغراء بتقشير البشرة عند رؤية الجلد الجاف والمتقشر، فالتقشير يجرد الرطوبة أو الزيوت من الجلد، مما قد يجعله أكثر حكة وجفاف.

يوصي بالتقشير مرة أو مرتين كحد أقصى في الأسبوع.

5. العناية باليدين

تتعرض اليدان للكثير من العوامل القاسية، ويوصى بترطيب اليدين قدر الإمكان للحفاظ على عدم جفافهما، ويفضل استخدام المرطبات التي تحتوي على مادة دايميثيكون (dimethicone)، وهي مادة قائمة على السيليكون ومفيدة جدا لجفاف الجلد.

كما يفضل ارتداء القفازات في الحالات التالية:

عند الخروج في الطقس البارد لحماية اليدين من الهواء الجاف والقارس.

أثناء أداء المهام التي تبتل فيها اليدان (مثل غسل الأطباق).

عند التعامل مع المنظفات أو المنتجات الكيميائية.

6. الحذر من بعض مكونات العناية بالبشرة

يمكن لبعض مكونات منتجات العناية بالبشرة الروتينية أن تساهم في جفاف الجلد في الشتاء.

قد تكون المكونات الموجودة في منتجات مقاومة الشيخوخة، على سبيل المثال، شديدة التجفيف للاستخدام اليومي في الشتاء.

وأدوية حب الشباب قد تكون مجففة للبشرة أيضا، خاصة إذا كانت تحتوي على مكونات مهيجة للجلد مثل حمض الساليسيليك أو البنزويل بيروكسايد، يمكن أن يساعد تجنب الاستخدام اليومي في التخفيف من جفاف الجلد.

7. شرب المزيد من الماء

يلعب شرب كمية كافية من الماء دورًا في الحفاظ على رطوبة البشرة، والسبب هو أنه عندما يكون الجسم مصاب بالجفاف، فإنه يحافظ على الماء عن طريق سحبه بعيد عن المناطق الأقل حيوية، مثل الجلد.

8. فحص منظف الغسيل

قد يكون يوم الغسيل نقطة بداية لحل المشاكل التي تساهم في جفاف الجلد.

يمكن أن تؤدي العطور والأصباغ والمواد الكيميائية الموجودة في صابون الغسيل إلى تهيج الجلد، والملابس تلمس الجلد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يعني أن الشخص يكون معرض لهذا التأثير طوال اليوم.

يمكن الحد من المشكلات باستخدام منظفات الغسيل المضادة للحساسية الخالية من العطور والأصباغ المضافة.

9. تشغيل جهاز ترطيب الهواء في المنزل

الهواء الجاف يتسبب في جفاف الجلد، وتساعد أجهزة ترطيب الهواء على زيادة الرطوبة في الجو المحيط، وتعتبر غرفة النوم مكان مثالي لتشغيله نظر لعدد الساعات التي تقضيها فيها أثناء النوم، ويجب أن يهدف مستوى الرطوبة في المنزل إلى البقاء بين 30% و50%.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.