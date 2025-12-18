الخميس 18 ديسمبر 2025
حوادث

حملة بالجيزة تضبط 99 شيكارة دقيق وسيارة محمّلة بـ 5 آلاف لتر سولار

حملة تموين بالجيزة،فيتو
 وجّهت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة حملة مكبرة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة، استهدفت ضبط المخالفات التموينية بدائرتي مركزي شرطة البدرشين والعياط.

وأسفرت الحملة، بدائرة مركز شرطة البدرشين، عن ضبط سيارة «جامبو» محمّلة بـ99 شيكارة دقيق بلدي مدعّم، بإجمالي 3 أطنان، قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء.

وفي مركز العياط، تمكنت الحملة من ضبط سيارة محمّلة بـ5 آلاف لتر سولار قبل بيعها بطرق غير مشروعة، حيث جرى التحفظ على السيارة والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع إحالتها إلى الجهات المختصة.

ويأتي ذلك في إطار استمرار الحملات التموينية المكثفة بمختلف المراكز والأحياء، للتصدي لأي ممارسات تضر بالسلع المدعّمة أو تمس صحة المواطنين.

التموين تعلن تطبيق أحدث نظم التسوق في فروع كاري أون

مباحث التموين بالجيزة تضبط كميات سكر وزيت مدعم وتكشف مخالفات بعدة محال تموينية

ادارة مباحث التموين البدرشين العياط

