وزير جيش الاحتلال: سيطرنا على جبل الشيخ والمنطقة العازلة ليلة سقوط الأسد

قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس مساء اليوم الخميس: سيطرنا على جبل الشيخ والمنطقة العازلة ليلة سقوط نظام الأسد.

مواقع دائمة لجيش الاحتلال في سوريا

وأضاف وزير جيش الاحتلال: أنشأنا مواقع دائمة للجيش الإسرائيلي في سوريا.. نواصل الحفاظ على جنوب سوريا منطقة منزوعة السلاح.

وزعم وزير جيش الاحتلال: الضفة الغربية أصبحت معقلا إيرانيا.. احتلال مخيمات جنين وطولكرم ونور الشمس غير الواقع الأمني بالضفة.

الشرع يكشف كلفة إعادة إعمار سوريا ويوجه رسالة إلى المجتمع الدولي

والأسبوع الماضي، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن تكلفة إعادة إعمار ما دمره نظام بشار الأسد خلال فترة الحرب تتراوح بين 600 و900 مليار دولار، ما يستدعي دعمًا واسعًا من المجتمع الدولي.

واعتبر الشرع في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على قناة CBS NEWS الأمريكية، أن العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على سوريا تعرقل جهود إعادة الإعمار.

وأكد الرئيس الشرع أن "سوريا تستحق أن تعيش بسلام وأمن، وأن هذا يصب في مصلحة المنطقة والعالم".

وأكد أن بلاده ستكون منفتحة على الشراكات الدولية التي تحترم سيادتها، مشيرا إلى أن "سوريا تستحق أن تعيش بسلام وأمن هذا يصب في مصلحة المنطقة والعالم".

