أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية المعروفة باسم "قسد" مظلوم عبدي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن التزام قواته باتفاق 10 مارس الموقع مع الحكومة السورية برئاسة الرئيس أحمد الشرع.

قائد قوات سوريا الديمقراطية يكشف عن تفاهم لدمج قسد ضمن الجيش

وقال عبدي إن هناك "تفاهم نظري" حول آلية دمج "قسد" ضمن وزارة الدفاع السورية، من خلال تشكيلات محددة تشمل ثلاث فرق عسكرية ولواءين.

وأكد عبدي أن نهاية عام 2025 لا تعني انتهاء دور "قسد"، بل تمثل "بداية مرحلة جديدة وانطلاقة لقواته" مع دخول عام 2026.

وفي المقابل، قال مستشار الرئيس أحمد الشرع للشؤون الإعلامية إن على قوات سوريا الديمقراطية تحمل مسؤولية عدم الالتزام بتطبيق بنود اتفاق 10 مارس، مؤكدًا أن الحكومة السورية لا تزال متمسكة بالاتفاق وتنتظر خطوات عملية وجدية من جانب "قسد" لتنفيذه على أرض الواقع.

اشتباكات الجيش السوري وقسد

ويوم الاثنين الماضي، اندلعت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوري وقوات سوريا الديمقراطية في مدينة حلب، خاصة في محيط حيي الشيخ مقصود والأشرفية.

وأسفرت المواجهات عن سقوط ضحايا مدنيين، ونزوح عشرات العائلات من المناطق المستهدفة.

ويسود هدوء حذر بعد اتفاق على وقف إطلاق النيار وخفض التصعيد، مع تعزيزات عسكرية متبادلة في ريف حلب ومناطق أخرى مثل دير الزور.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة حلب، العقيد محمد عبد الغني،: "نوجه تحذيرا واضحا لكل من يحاول العبث بأمن حلب أو تهديد سلامة سكانها بأننا سنتعامل معه بكل حزم وفق القوانين والأنظمة الرادعة".

ومن جانبها، قالت قسد في بيان لها: "تتعمد حكومة دمشق، عبر ما يسمى مجلس حلب ووسائل إعلامها الرسمية، فبركة وترويج خبر كاذب ومختلق عن قصف مزعوم لمشفى الرازي في مدينة حلب، في محاولة مكشوفة للتضليل وقلب الحقائق".

وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن أي تأخر من قبل "قسد" في الاندماج مع الجيش السوري سيؤثر سلبا على استقرار المنطقة.

