الأربعاء 30 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نتنياهو: سنقاتل من رفح إلى جبل الشيخ حتى تحقيق النصر

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

شدد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، على مضي القوات الإسرائيلية في القتال "من رفح إلى جبل الشيخ حتى تحقيق النصر"، وفق تعبيره.

نتنياهو: بقاء إسرائيل عبارة عن سلسلة من التضحيات

وزعم في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، في ذكرى مقتل الجنود الإسرائيليين "سنحقق الانتصار الحاسم على أعدائنا".

كما اعتبر أن "بقاء إسرائيل عبارة عن سلسلة من التضحيات.. وهو ما يقوم به مقاتلونا الآن"، حسب قوله.

الهدف الرئيسي لإسرائيل في غزة هو تحقيق نصر

وكان وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أكد بدوره في وقت سابق اليوم أن "الهدف الرئيسي لبلاده في غزة هو تحقيق نصر واضح من دون أى تنازل".

 القوات الإسرائيلية باقية في غزة وجنوب لبنان وسوريا

كما أشار إلى أن "الدرس الأساسي المستخلص من أحداث السابع من أكتوبر 2023، هو أن جيش الإحتلال الإسرائيلي يجب أن يقف دائمًا بين الأعداء في الشريط الأمني بلبنان، وعلى جبل الشيخ وفي المنطقة الأمنية في سوريا، وفي مخيمات اللاجئين شمال الضفة، وداخل المساحات الأمنية حول غزة، وبين البلدات الإسرائيلية".

في حين أعلن سابقًا أن القوات الإسرائيلية باقية في غزة وجنوب لبنان وسوريا حتى إشعار آخر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة لبنان جبل الشيخ مخيمات اللاجئين شمال الضفة جيش الإحتلال الإسرائيلي غزة وجنوب لبنان وسوريا إسرائيل نتنياهو وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس

مواد متعلقة

إدخال 100 شاحنة يوميًّا، إسرائيل تكلف شركة أمريكية بتوزيع المساعدات في غزة

ممثل السعودية أمام العدل الدولية: إسرائيل وظفت الذكاء الاصطناعي لقتل المدنيين في غزة

العدل الدولية تبدأ جلسات استماع حول التزامات إسرائيل الإنسانية في غزة

الأمم المتحدة: يجب على إسرائيل ضمان عمل المؤسسات الدولية بالأراضي المحتلة
ads

الأكثر قراءة

المتهم بالاعتداء على الطفل ياسين يسلم نفسه لحرس محكمة جنايات دمنهور

إسكان النواب تكشف تفاصيل تعديل قانون الإيجار القديم وخطوات المناقشة

وصول فريق مرتضى منصور وتشديدات أمنية استعدادا لمحاكمة المتهم بالاعتداء على طفل البحيرة

العاصفة الترابية في طريقها للقاهرة وشمال الصعيد (صورة)

جنايات دمنهور تعقد جلسة سرية لإصدار قرار في قضية طفل البحيرة

المصريون يستقبلون العاصفة بالخوف والدعاء، وتعيد للنشطاء ذكريات واقعة «يوم القيامة»

الروماني يتفوق على البرقي، أسعار الأضاحي من العجول والخرفان والماعز استعدادًا للعيد

بقرار رئاسي، تفاصيل وشروط اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين مصر والإمارات

خدمات

المزيد

الوضع خطير واحذروا، بيان عاجل من الأرصاد لكشف اتجاه العاصفة وما يحدث خلال ساعات

سعر الأرز في السوق المحلية اليوم الثلاثاء 2025/4/29

سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29-4-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بالتزامن مع المنخفض الخماسيني.. خريطة الأمطار الرعدية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم دفع الزكاة لجمعية تتولى رعاية مرضى الـ"ألزهايمر"؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم ضحك الميت في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة مرموقة

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح صفات المؤمنين الصادقين

المزيد
الجريدة الرسمية