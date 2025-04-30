نتنياهو: سنقاتل من رفح إلى جبل الشيخ حتى تحقيق النصر

شدد رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، على مضي القوات الإسرائيلية في القتال "من رفح إلى جبل الشيخ حتى تحقيق النصر"، وفق تعبيره.

نتنياهو: بقاء إسرائيل عبارة عن سلسلة من التضحيات

وزعم في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، في ذكرى مقتل الجنود الإسرائيليين "سنحقق الانتصار الحاسم على أعدائنا".

كما اعتبر أن "بقاء إسرائيل عبارة عن سلسلة من التضحيات.. وهو ما يقوم به مقاتلونا الآن"، حسب قوله.

الهدف الرئيسي لإسرائيل في غزة هو تحقيق نصر

وكان وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أكد بدوره في وقت سابق اليوم أن "الهدف الرئيسي لبلاده في غزة هو تحقيق نصر واضح من دون أى تنازل".

القوات الإسرائيلية باقية في غزة وجنوب لبنان وسوريا

كما أشار إلى أن "الدرس الأساسي المستخلص من أحداث السابع من أكتوبر 2023، هو أن جيش الإحتلال الإسرائيلي يجب أن يقف دائمًا بين الأعداء في الشريط الأمني بلبنان، وعلى جبل الشيخ وفي المنطقة الأمنية في سوريا، وفي مخيمات اللاجئين شمال الضفة، وداخل المساحات الأمنية حول غزة، وبين البلدات الإسرائيلية".

في حين أعلن سابقًا أن القوات الإسرائيلية باقية في غزة وجنوب لبنان وسوريا حتى إشعار آخر.

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