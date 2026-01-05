الإثنين 05 يناير 2026
خارج الحدود

جيش الاحتلال يزعم: هاجمنا عنصرا من حماس خطط لتنفيذ عملية ضد قواتنا جنوب غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف أحد عناصر حماس هاجم قوات الاحتلال، وخطط  لتنفيذ عملية ضد أفراده في جنوب قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان قريتي أنان والمنارة جنوب لبنان

فيما وجه الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنذارا بالإخلاء إلى سكان قريتي أنان والمنارة في جنوب لبنان، بزعم استهداف بنى تحتية عسكرية تابعة لحركة حماس وحزب الله في المنطقتين.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن قواته تعتزم “مهاجمة بنى تحتية عسكرية تابعة لـ حماس وحزب الله خلال الفترة القريبة، داعيًا السكان المتواجدين في المباني المحددة على الخرائط المرفقة التى نشرها، وكذلك المباني المجاورة لها، إلى إخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر.

وأضاف البيان أن البقاء في تلك المناطق يعرّض حياة السكان للخطر، زاعما، أن التحذير يأتي حرصًا على سلامتهم، 

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجهات اللبنانية حول الإنذار أو طبيعة المناطق المستهدفة، في وقت يسود فيه توتر أمني متصاعد على الحدود الجنوبية.

انفجارات تهز بلدة حولا جنوب لبنان بعد هجوم إسرائيلي

وكانت أفادت مصادر في لبنان، بسماع دوي عدة انفجارات قوية في حي "المعاقب" ببلدة "حولا" الحدودية، وسط أنباء عن غارات إسرائيلية نفذتها طائرة مسيّرة.

وأشارت مصادر وشهود عيان إلى أن الانفجارات قد تكون ناجمة عن إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز "كواد كابتر" قنابل متفجرة على المنطقة المذكورة من البلدة، وسط تحليق كثيف للطيران الإسرائيلي.

بالتزامن مع ذلك، أفادت مصادر محلية بوجود تحركات إسرائيلية عسكرية في بلدة "شبعا"، تخللها إطلاق قنابل ضوئية في سماء البلدة.

الجريدة الرسمية