حياتكم فى خطر، جيش الاحتلال يوجه إنذارا بالإخلاء لسكان قريتي أنان والمنارة جنوب لبنان

وجه الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنذارا بالإخلاء إلى سكان قريتي أنان والمنارة في جنوب لبنان، بزعم استهداف بنى تحتية عسكرية تابعة لحركة “حماس” الفلسطينية وحزب الله اللبناني في المنطقتين.

جيش الاحتلال يوجه إنذار بإخلاء قريتى فى جنوب لبنان

وقال المتحدث باسم جيش الحرب الإسرائيلي، إن قواته تعتزم مهاجمة بنى تحتية عسكرية تابعة لحماس خلال الفترة القريبة، داعيًا السكان المتواجدين في المباني المحددة على الخرائط المرفقة التى نشرها، وكذلك المباني المجاورة لها، إلى إخلائها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر.

وأضاف بيان متحدث جيش الاحتلال، أن البقاء في تلك المناطق يعرّض السكان للخطر، زاعما أن التحذير يأتي حرصًا على سلامتهم، وفق قوله.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجهات اللبنانية حول الإنذار أو طبيعة المناطق المستهدفة، في وقت يسود فيه توتر أمني متصاعد على الحدود الجنوبية.

نتنياهو يناقش القتال على جبهات متعددة تشمل لبنان

وكانت صحيفة "معاريف" العبرية، أن "رئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعًا أمنيًا أمس الأحد، من الساعة الخامسة مساءً وحتى وقت متأخر من الليل، تناول استعدادات المؤسسة الأمنية للقتال في جبهات متعددة: إيران، واليمن، ولبنان، وغزة. ويُعدّ هذا الاجتماع أول اجتماع أمني موسع يعقده رئيس الوزراء مع القيادة الأمنية منذ عودته من زيارته للولايات المتحدة".

