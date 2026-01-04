الأحد 04 يناير 2026
انفجارات تهز بلدة حولا جنوب لبنان بعد هجوم إسرائيلي

قنابل ضوئية في سماء
قنابل ضوئية في سماء بلدة شبعا، فيتو
أفادت مصادر في لبنان، فجر اليوم الأحد، بسماع دوي عدة انفجارات قوية في حي "المعاقب" ببلدة "حولا" الحدودية، وسط أنباء عن غارات إسرائيلية نفذتها طائرة مسيّرة.

وأشارت مصادر وشهود عيان إلى أن الانفجارات قد تكون ناجمة عن إلقاء طائرة مسيرة إسرائيلية من طراز "كواد كابتر" قنابل متفجرة على المنطقة المذكورة من البلدة، وسط تحليق كثيف للطيران الإسرائيلي.

بالتزامن مع ذلك، أفادت مصادر محلية بوجود تحركات إسرائيلية عسكرية في بلدة "شبعا"، تخللها إطلاق قنابل ضوئية في سماء البلدة.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بإصابة 3 لبنانيين بجروح، جراء غارة إسرائيلية على بلدة "الخيام" قضاء "مرجعيون"، في وقت سابق السبت.
 

