جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات داخل الخط الأصفر شرق جباليا (فيديو)

غارات داخل الخط الأصفر
غارات داخل الخط الأصفر شرق جباليا، فيتو
أفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان، فجر اليوم الإثنين، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات عنيفة على منطقة داخل " الخط الأصفر " شرق مدينة جباليا شمالي قطاع غزة.

وقال ناشطون فلسطينيون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن طيران الاحتلال الإسرائيلي قصف بصاروخين على الأقل داخل مناطق سيطرته خلف "الخط الأصفر"، وسط تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء المنطقة.
 

وأشارت مصادر محلية إلى وقوع إطلاق نار من آليات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة شمال شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة.

بالتوازي مع ذلك، كشفت مصادر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي عاد مجددًا لتنفيذ عمليات نسف للمباني الواقعة شرق مدينة غزة.

وتشير تقارير إلى أن الوضع الميداني شهد، منذ فجر الأحد حتى فجر الاثنين، انفجارات ضخمة يسمع دويها وصداها في كامل أرجاء قطاع غزة.
 

وكانت وزارة الصحة بغزة، أعلنت أمس  الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار منذ 11 أكتوبر 2025 إلى 420 شهيدًا و1184 مصابًا.

وكان مجمع ناصر الطبي، أكد استشهاد شخص بنيران قوات الاحتلال داخل مناطق انتشارها جنوب شرقي خان يونس في غزة.

وقال مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: إن ما يقدر بنحو مليون شخص، أو نصف عدد سكان قطاع غزة، ما زالوا بحاجة ماسة إلى مساعدة في الإيواء.


وأفاد المكتب بأن الحاجة إلى المساعدة في توفير المأوى لا تزال مستمرة، على الرغم من قيام العاملين في المجال الإنساني بتوزيع آلاف الخيام ومئات الآلاف من القماش المشمع وغيرها من المواد في جميع أنحاء القطاع منذ وقف إطلاق النار.

ونقل عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قوله: إن العاملين في المجال الإنساني في غزة يواصلون مساعدة الأسر الأكثر ضعفًا، حيث تترك ظروف الشتاء القاسية مئات الآلاف من الفلسطينيين يكافحون في خيام مؤقتة تضررت بسبب الأمطار والرياح وأمواج مياه البحر.

