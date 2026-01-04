الأحد 04 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال ينسف مباني داخل مناطق انتشاره شرقي مدينة غزة

غزة
غزة
18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بنسف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مباني داخل مناطق انتشاره شرقي مدينة غزة.

نصف سكان غزة بحاجة إلى الإيواء

في غضون ذلك، قال مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: إن ما يقدر بنحو مليون شخص، أو نصف عدد سكان قطاع غزة، ما زالوا بحاجة ماسة إلى مساعدة في الإيواء.

ظروف الشتاء القاسية

وأفاد المكتب بأن الحاجة إلى المساعدة في توفير المأوى لا تزال مستمرة، على الرغم من قيام العاملين في المجال الإنساني بتوزيع آلاف الخيام ومئات الآلاف من القماش المشمع وغيرها من المواد في جميع أنحاء القطاع منذ وقف إطلاق النار.

ونقل عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قوله إن العاملين في المجال الإنساني في غزة يواصلون مساعدة الأسر الأكثر ضعفا، حيث تترك ظروف الشتاء القاسية مئات الآلاف من الفلسطينيين يكافحون في خيام مؤقتة تضررت بسبب الأمطار والرياح وأمواج مياه البحر.

ويواجه شركاء الأمم المتحدة العاملون في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة تحديات في إدارة النفايات الصلبة مع اتساع الفجوة بين الكمية المجمعة والمتراكمة، بسبب عدم القدرة على الوصول إلى مدافن النفايات والبنية التحتية المتضررة ونقص الوقود، حسبما ذكر مكتب المتحدث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال مدينة غزة غزة قطاع غزة

مواد متعلقة

مجمع ناصر الطبي: شهيد بنيران الاحتلال في جنوب شرقي خان يونس بغزة

الأمم المتحدة: نصف سكان غزة بحاجة إلى الإيواء

خليل دواس، قصة خائن رفضت عائلته استلام جثمانه من إسرائيل ودفنه فى أرض غزة الطاهرة

إنجلينا جولي تشيد بالمراكز اللوجيستية للهلال الأحمر المصري ومتطوعيه وجهود إدخال المساعدات إلى غزة

الأكثر قراءة

سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي ببداية تعاملات اليوم الأحد 4-1-2026

الصغرى بالقاهرة 8 مئوية وكاترين تحت الصفر، درجات الحرارة اليوم الأحد في محافظات مصر

موعد مباراة الكاميرون وجنوب أفريقيا في ثمن نهائي كأس الأمم والقناة الناقلة

ارتفاع جميع الأصناف باستثناء عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

الكاميرون يصطدم بـ جنوب أفريقيا في ثمن نهائي أمم أفريقيا

كيف تتقدم بطلب تعلية "دور إضافي" لعمارتك؟

انتظام حركة القطارات على كافة الخطوط وهذا معدل التأخيرات

موعد مباراة الأهلي وفاركو والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم الأحد، البلطي يواصل ارتفاعه والمكرونة تقفز إلى 145 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يسجل 13 جنيها والموز ينافس التفاح بالأسواق

ارتفاع جميع الأصناف باستثناء عباد الشمس، أسعار الزيت اليوم الأحد في الأسواق

كيفية إنهاء إجراءات السفر قبل التوجه إلى المطار

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الصائمين في اليوم الثالث من الأيام البيض لشهر رجب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 4 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 4 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads