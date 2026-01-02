اليونيفيل تعلن تعرض قواتها لإطلاق نار جنوب لبنان وتتهم جيش الاحتلال

18 حجم الخط

قالت اليونيفيل مساء اليوم الجمعة: إن قواتنا تعرضت لإطلاق نار في حادثتين أثناء دوريات قرب قرية كفر شوبا جنوب لبنان.

تكرار تعرض قواتنا لإطلاق نار في جنوب لبنان "ظاهرة مقلقة"

وبحسب «الشرق – بلومبرج»، أضافت اليونيفيل: لا إصابات أو أضرار في حادثتي إطلاق النار على قواتنا في جنوب لبنان.. إطلاق النار على قواتنا جاء على الأرجح من موقع للجيش الإسرائيلي جنوب الخط الأزرق.. تكرار تعرض قواتنا لإطلاق نار في جنوب لبنان "ظاهرة مقلقة".

السلوك العدواني والهجمات على قوات حفظ السلام

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قالت قوات اليونيفيل: ندعو الجيش الإسرائيلي للتوقف عن السلوك العدواني والهجمات على قوات حفظ السلام.

وأضافت اليونيفيل: "الهجوم على قوات حفظ السلام أو بالقرب منها انتهاك خطير لقرار مجلس الأمن رقم 1701".

وأكدت قوة اليونيفيل، آنذاك أن دبابة إسرائيلية أطلقت النار على دورية تابعة لها قرب الحدود دون وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، أعلنت قوات اليونيفيل، في بيان صادر عنها في وقت سابق، أن الغارات الإسرائيلية على منطقة عملياتها جنوبي لبنان انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن 1701.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن، غارات جوية في وقت سابق على بلدات المجادل ومحرونة وجباع وبرعشيت جنوبي ‎لبنان.

