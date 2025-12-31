الأربعاء 31 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

إعلام عبري: الأعلى للتخطيط يصدق على بناء 126 وحدة استيطانية شمالي الضفة

أرشيفية
أرشيفية
18 حجم الخط

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الأربعاء، بأن المجلس الأعلى للتخطيط يصدق على بناء 126 وحدة استيطانية في بؤرة صانور شمالي الضفة الغربية.

 

إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة

في غضون ذلك، قال بيان أوروبي، الأربعاء الماضي: ندين موافقة مجلس الأمن الإسرائيلي على إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب «الشرق – بلومبرج»، أضاف البيان الأوروبي: "ندعو إسرائيل إلى التراجع عن قرار إنشاء 19 مستوطنة في الضفة الغربية وكذلك عن توسيع المستوطنات".

ويضم بيان الدول الغربية الذي دان المستوطنات الإسرائيلية 14 دولة من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وكندا.

 

المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل يصدق على خطة لإنشاء 19 مستوطنة

وكانت القناة 14 العبرية، أفادت الأسبوع الماضي، بأن المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل يصدق على خطة لإنشاء 19 مستوطنة في الضفة الغربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الضفة الغربية بؤرة صانور مجلس الأمن الإسرائيلي المجلس الوزاري المصغر إسرائيل

مواد متعلقة

نتنياهو: لدى حماس 20 ألف مسلح ويجب أن تسيطر إسرائيل عسكريا على الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلية تنفذ حملة اعتقالات واسعة في الضفة

بيان أوروبي: ندين موافقة إسرائيل على إنشاء 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تقتحم بلدة عنبتا شرقي طولكرم شمال الضفة الغربية

الأكثر قراءة

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الخميس

موعد مباراة الكاميرون وموزمبيق في كأس الأمم الإفريقية والقناة الناقلة

أسعار الخردة في السوق المحلية اليوم الأربعاء

أبرزها قمة أرسنال، جدول مباريات ليفربول خلال شهر يناير المقبل

موعد عرض الحلقة 4 من مسلسل "ليل" على منصة شاهد

السيسي يؤكد أهمية دور التعليم والمساجد والكنائس والإعلام في مواجهة التحديات

أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء 31-12-2025

درس غير مُقرر في الرحمة، قصة صور ملهمة التقطها طالب ثانوي

خدمات

المزيد

أسعار الخردة في السوق المحلية اليوم الأربعاء

الفضة تهوي بأكثر من 8% والذهب يتأرجح

تعرف على سعر السكر اليوم

سعر طن الألومنيوم في بورصة لندن اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات الجولة الثالثة والأخيرة لدور مجموعات أمم أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع نباح الكلب في المنام وعلاقته بحدوث مشكلة كبيرة

موعد الليلة الختامية لـ مولد السيدة زينب 2026

الأزهر للفتوى يؤكد على 5 معان مع استقبال 2026

المزيد
الجريدة الرسمية
ads