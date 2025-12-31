نتنياهو: لدى حماس 20 ألف مسلح ويجب أن تسيطر إسرائيل عسكريا على الضفة الغربية

18 حجم الخط

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حركة حماس الفلسطينية لا تزال تمتلك نحو 20 ألف مسلح، رغم العمليات العسكرية التي نفذها الجيش، وأشار إلى منحها فرصة نزع سلاحها بشكل مستقل.

حرب الجبهات السبع

وقال نتنياهو: "هؤلاء المقاتلين ما زالوا يحتفظون بحوالي 60 ألف بندقية مخزنة، أهداف الحرب لم تتحقق بالكامل، وعلى رأسها القضاء التام على حماس".

وتابع: “إسرائيل خرجت من حرب الجبهات السبع التي فُرضت علينا كأقوى دولة في الشرق الأوسط”.



في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، معلقًا على نزع السلاح: “علينا أن نمنح الأمر فرصة. لم يحدث ذلك بعد، لكننا سنمنحه فرصة. لأنه إذا أمكن القيام بذلك، كما ناقشت أنا والرئيس (دونالد ترامب)، إذا أمكن القيام بذلك بالطريقة السهلة، فهذا رائع. أما إذا لم يكن ذلك ممكنًا، فسيتم القيام به بطريقة أخرى”.

شروط تشكيل حكومة جديدة في غزة

وتابع: "لا يمكن تشكيل حكومة جديدة في غزة إلا إذا تم نزع سلاح حماس... إذا نزعنا سلاح حماس، سواء عن طريق القوات الدولية أو بأي وسيلة أخرى، فحينها نعم، أرى مستقبلًا مختلفًا لغزة".

مصير الضفة الغربية

وزعم نتنياهو أنه يبذل جهدا خاصا لوقف الأعمال العدائية في الضفة الغربية المحتلة، وأنه يريد تعايشا سلميا بين الإسرائيليين والفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة، لافتا إلى أنه يجب أن تسيطر إسرائيل عسكريا على الضفة الغربية في نهاية المطاف.

وأشار إلى أنه والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزمان ضمان انضمام المزيد من الدول إلى اتفاقيات إبراهيم في الشرق الأوسط وخارجه.



وصرح ترامب، في اجتماع مع نتنياهو مطلع هذا الأسبوع، أن خطة السلام في غزة لا يمكن تنفيذها إلا بعد نزع سلاح حماس، وأضاف أن هذا ضروري للانتقال إلى تنفيذ الجزء الثاني من خطة السلام، والذي ينبغي أن يبدأ "في أقرب وقت ممكن".

وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتفقا على مدة زمنية تبلغ شهرين لنزع سلاح الحركة، وذلك خلال اللقاء الذي جمع ترامب بنتنياهو، في فلوريدا بالولايات المتحدة.



كما تم الاتفاق على أن نزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح يشمل تدمير الأنفاق، وإذا لم تنزع حماس سلاحها، كما هو متوقع، فستعود الكرة إلى إسرائيل وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر، وكما صرح عضو المكتب السياسي في حماس، غازي حمد، في وقت سابق، أن جيش الاحتلال انتهك الاتفاق أكثر من 900 مرة.

ووفقا للسلطات المحلية في غزة، أسفرت هذه الانتهاكات عن استشهاد أكثر من 400 شخص وإصابة ما يزيد على 1100 آخرين.

