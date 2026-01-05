الإثنين 05 يناير 2026
المحكمة الإدارية العليا تتلقى 5 طعون على نتائج جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية

استقبلت المحكمة الإدارية العليا 5 طعون على نتائج جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية ملغاة على مستوى سبع محافظات، والتي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات أمس ومن المتوقع أن تحدد المحكمة جلسة عاجلة للفصل في هذه الطعون.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، قد أعلنت نتائج جولة الإعادة في 19 دائرة انتخابية ملغاة على مستوى المحافظات السبع: الجيزة، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسكندرية، البحيرة، والفيوم، والتي أجريت لحسم 35 مقعدًا برلمانيًا متبقيًا في البرلمان.

وفي وقت سابق قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة،بإحالة 35 طعنًا على نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، والتي كانت أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات لمحكمة النقض لاختصاصها بنظر صحة العضوية، فيما قررت ببطلان عريضة دعوى.

تضم الدوائر الـ55 فى محافظات المرحلة الثانية كالتالى:
‎محافظة القاهرة إعادة فى 7 دوائر من اصل 19‎ دائرة محافظة القليوبية إعادة فى 5 دوائر من أصل 6‎ دوائر محافظة الدقهلية إعادة بالكامل فى دوائرها الـ10‎ محافظة المنوفية إعادة بالكامل فى دوائرها الـ6‎ محافظة الغربية إعادة بالكامل فى دوائرها الـ7 ‎محافظة كفر الشيخ إعادة بالكامل فى دوائرها 4‎ محافظة الشرقية إعادة فى 8 دوائر من اصل 9 محافظة دمياط إعادة فى دائرة واحدة‎ محافظة بورسعيد إعادة فى دائرة واحدة ‎محافظة الإسماعيلية إعادة فى 3 دوائر ‎محافظة السويس إعادة فى دائرة واحدة‎ محافظة شمال سيناء إعادة فى دائرة واحدة‎ محافظة جنوب سيناء إعادة فى دائرة واحدة.

