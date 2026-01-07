ترخيص 1362 سيارة كهربائية في مصر خلال ديسمبر الماضي

18 حجم الخط

أعلنت الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري علي السيارات، عدد السيارات الكهربائية المرخصة خلال شهر ديسمبر 2025، إذ بلغ عدد السيارات 1362 سيارة كهربائية.



ووفقًا لما نشرته الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع مجمعة التامين الإجباري علي السيارات، احتلت سيارات “بى واى دى” المركز الأول بعد ترخيص ما يقرب من 401 سيارة وفي المركز الثاني كان لصالح سيارات “فولكس فاجن” فحققت 117 سيارة، ثم في المركز الثالث سيارات زيكر بعد ترخيص ما يقرب من 105 سيارات، ثم حصلت سيارات روكس علي المركز الثالث بعد ترخيص ما يقرب من 95 سيارة، وفي المركز الرابع كان لصالح سيارات أفاتار بعد تراخيص 90 سيارة.

وحصلت سيارات مرسيدس علي المركز الخامس بعد ترخيص ما يقرب من 77 سيارة، وجاءت سيارات نيسان في المركز السادس بعد ترخيص 68 سيارة، والمركز السابع كان لصالح سيارات بى ام دبليو بعد ترخيص 58 سيارة وتمركز سيارات اكسبنج في المركز الثامن بعد ترخيص 58 سيارة وفي المركز التاسع كان لصالح سيارات شاومى بعد ترخيص 17 سيارة ولينك اند كو في المركز العاشر بعد ترخيص ما يقرب من 9 سيارات.



عدد تراخيص المركبات طبقا لنوع الوقود

وبلغت عدد المركبات البنزين المرخصة نحو 289211 أما السولار 11968 أما البنزين غاز طبيعى 12936 أما الكهرباء 1614 أما الغاز الطبيعى 66 سيارة.

