نيويورك تايمز: ترامب يورط أمريكا فى حرب أبدية فوق أراضى فنزويلا

18 حجم الخط

فنزويلا، حذرت صحيفة أمريكية، اليوم، من تورط الولايات المتحدة فى حرب أبدية فوق أراضى فنزويلا، بعدما استخدم ترامب دبلوماسية القوة، واستعان بالقوات المسلحة للهيمنة على النفط.

نيويورك تايمز تنتقد تدخل ترامب فى فنزويلا

وقال صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية: إن الرئيس ترامب "يُدخل الولايات المتحدة في حقبة جديدة من المخاطر في فنزويلا".

وقالت الصحيفة في تقرير تحليلي: إن إعلان الرئيس ترامب أمس السبت، أن الولايات المتحدة تخطط لـ إدارة فنزويلا لفترة غير محددة، وإصدار الأوامر لحكومتها واستغلال احتياطياتها النفطية الهائلة، سيؤدي إلى دخول الولايات المتحدة في حقبة جديدة محفوفة بالمخاطر، تسعى فيها إلى الهيمنة الاقتصادية والسياسية على دولة يبلغ تعداد سكانها نحو 30 مليون نسمة.

خطط ترامب بشأن إدارة فنزويلا خلال المرحلة الانتقالية

وقالت نيويورك تايمز: إن الرئيس الأمريكى ترامب وكبار مستشاريه للأمن القومي تجنبوا قدر الإماكن، وصف خططهم بشأن فنزويلا بأنها احتلال، على غرار ما فعلته واشنطن بعد هزيمة اليابان، أو الإطاحة بـ صدام حسين في العراق.

وتابعت: قدم ترامب ردًا مبهمًا لترتيب أشبه بالوصاية على كراكاس، ستضع الولايات المتحدة رؤية لكيفية إدارة فنزويلا، وستتوقع من الحكومة المؤقتة تنفيذها خلال فترة انتقالية، تحت التهديد بمزيد من التدخل العسكري، وفق الصحيفة.

نفط فنزويلا، فيتو

وفيما يتعلق بمصير نفط فنزويلا، قال ترامب إن أحد الأهداف الأمريكية الرئيسية هو "استعادة حقوق النفط"، التي كرر دائمًا إنها "سُرقت" من الولايات المتحدة، وبهذه التصريحات، فتح فصلًا جديدًا في بناء الدولة الأمريكية.

واعتبرت الصحيفة، أن هذا الفصل يتمثل في التأثير على كل قرار سياسي رئيسي داخل فنزويلا، من خلال وجود أسطول بحري قبالة سواحلها، وربما ترهيب الآخرين في المنطقة.

ترامب يعيد أمريكا إلى حقبة دبلوماسية القوة

معتبرة أن ترامب أعاد بهذه التصرفات أمريكا إلى حقبة ماضية من "دبلوماسية القوة"، حين استخدمت الولايات المتحدة جيشها للاستيلاء على الأراضي والموارد لمصلحتها الخاصة.

وتابعت، لكن ترامب "لم يُبد أي ندم على اتخاذ هذه الخطوة فى فنزويلا، وفي تبريره، قال إنه فكر كثيرًا في قطاع النفط".

واستطرد الصحيفة، مع هذا ترك العديد من التساؤلات مفتوحة، "هل ستحتاج الولايات المتحدة إلى قوة عسكرية احتلالية لحماية قطاع النفط بينما يعيد الأمريكيون وغيرهم بناءه؟ هل ستدير الولايات المتحدة المحاكم، وتحدد من يستخرج النفط؟ هل ستنصب حكومة مطيعة لعدة سنوات، وماذا سيحدث إذا فاز فنزويليون في انتخابات ديمقراطية شرعية برؤية مختلفة لبلادهم؟"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.