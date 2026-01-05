الإثنين 05 يناير 2026
أرقام استثنائية لـ لانس بالدور الأول في الدوري الفرنسي

لانس

الدوري الفرنسي، يعد لانس متصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي بالدور الأول أكثر الفرق تحقيقا للانتصارات بواقع 13 مباراة ويليه باريس سان جيرمان بعدد 12 مباراة.

فيما جاء مارسيليا وليل خلف ثنائي القمة بواقع 10 انتصارات لكل منهما بعد انتهاء مواجهات الدور الأول من الدوري الفرنسي.

كما يعد لانس أكثر فرق الدوري الفرنسي حفاظا على نظافة شباكه والأقوى دفاعا بعدما استقبل مرماه 13 هدفا ويليه باريس سان جيرمان بعدد 15 هدفا.

وأنهى لانس الدور الأول من بطولة الدوري الفرنسي متصدرا جدول ترتيب البطولة بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان حامل اللقب.

ويتربع لانس على صدارة جدول الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة ويليه باريس سان جيرمان برصيد 39 نقطة ثم مارسيليا ثالثا برصيد 32 نقطة بعد انتهاء منافسات الجولة الـ 17 والدور الأول.

ويتواجد نانت الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 14 نقطة.

ترتيب الدوري الفرنسي بعد نهاية الدور الأول 

لانس 40 نقطة
2ـ باريس سان جيرمان 39 نقطة
3ـ مارسيليا 32 نقطة
4ـ ليل 32 نقطة
5ـ ليون 30 نقطة
6ـ رين 30 نقطة
7ـ ستراسبورج 24 نقطة
8ـ تولوز 23  نقطة
9ـ موناكو 23 نقطة
10ـ أنجييه 22 نقطة
11ـ بريست 22 نقطة
12ـ لوريان 19 نقطة
13ـ لو هافر 18 نقطة
14ـ نيس 18 نقطة
15ـ باريس 16 نقطة
16ـ نانت 14 نقطة
17ـ أوكسير 12 نقطة
18- ميتز 12 نقطة

 

جدول ترتيب فرق الدوري الفرنسي

 

 

الجريدة الرسمية