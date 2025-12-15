نانت يصارع الهبوط، ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الـ 16

18 حجم الخط

ترتيب الدوري الفرنسي، واصل لانس تصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد انتهاء مباريات الجولة السادسة عشرة من البطولة.

ويحتل لانس صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 37 نقطة بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان حامل اللقب.

ويتواجد نانت الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد في المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة بعد خسارته أمام أنجيه 4-1 في الجولة الـ 16 من الدوري الفرنسي الموسم الجاري.

ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الـ 16

1- لانس 37 نقطة

2- باريس سان جيرمان 36 نقطة

3- مارسيليا 32 نقطة

4- ليل 32 نقطة

5- ليون 27 نقطة

6- رين 27 نقطة

7- ستراسبورج 23 نقطة

8- تولوز 23 نقطة

9- موناكو 23 نقطة

10- أنجييه 22 نقطة

11- بريست 19 نقطة

12- لوريان 18 نقطة

13- نيس 17 نقطة

14- باريس 16 نقطة

15- لو هافر 15 نقطة

16- أوكسير 12 نقطة

17- نانت 11 نقطة

18- ميتز 11 نقطة

جدول ترتيب الدوري الفرنسي

وكان فريق لانس فاز علي نظيره نيس بهدفين مقابل لا شيء في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل هدفي لانس اللاعب أودسون إدوارد في الدقيقة 15 و57.

ترتيب الفريقين في الدوري الفرنسي

بهذا الفوز رفع لانس رصيده إلى 37 نقطة، ليستعيد صدارة الدوري الفرنسي، بينما يأتي فريق نيس في المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة.

