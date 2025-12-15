الإثنين 15 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نانت يصارع الهبوط، ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الـ 16

نانت
نانت
18 حجم الخط

ترتيب الدوري الفرنسي، واصل لانس تصدر جدول ترتيب الدوري الفرنسي بعد انتهاء مباريات الجولة السادسة عشرة من البطولة.

ويحتل لانس صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 37 نقطة بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان حامل اللقب.

ويتواجد نانت الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري مصطفى محمد في المركز قبل الأخير برصيد 11 نقطة بعد خسارته أمام أنجيه 4-1 في الجولة الـ 16 من الدوري الفرنسي الموسم الجاري.

ترتيب الدوري الفرنسي بعد الجولة الـ 16

1- لانس 37 نقطة
2- باريس سان جيرمان 36 نقطة
3- مارسيليا 32 نقطة
4- ليل 32 نقطة
5- ليون 27 نقطة
6- رين 27 نقطة
7- ستراسبورج 23 نقطة
8- تولوز 23 نقطة
9- موناكو 23 نقطة
10- أنجييه 22 نقطة
11- بريست 19 نقطة
12- لوريان 18 نقطة
13- نيس 17 نقطة
14- باريس 16 نقطة
15- لو هافر 15 نقطة
16- أوكسير 12 نقطة
17- نانت 11 نقطة
18- ميتز 11 نقطة

جدول ترتيب الدوري الفرنسي

 

وكان فريق لانس فاز علي نظيره نيس بهدفين مقابل لا شيء في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل هدفي لانس اللاعب أودسون إدوارد في الدقيقة 15 و57.

ترتيب الفريقين في الدوري الفرنسي

بهذا الفوز رفع لانس رصيده إلى 37 نقطة، ليستعيد صدارة الدوري الفرنسي، بينما يأتي فريق نيس في المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترتيب الدوري الفرنسي الدوري الفرنسي لانس باريس سان جيرمان مارسيليا ليل ليون رين نانت

مواد متعلقة

لانس يفوز على نيس بثنائية ويستعيد صدارة الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان يفوز 3-2 على ميتز ويستعيد صدارة الدوري الفرنسي

بمشاركة مصطفى محمد، أنجيه يفوز على نانت 4-1 في الدوري الفرنسي

ليفربول يختار لاعب باريس سان جيرمان بديلا محتملا لـ محمد صلاح

الأكثر قراءة

موعد مباراة المغرب والإمارات في كأس العرب 2025 والقنوات الناقلة

عباقرة ولكن مجهولون.. الإمام كمال الدين الدميري رائد علم الحيوان

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 14 صنفًا أبرزها الطماطم والبطاطس والليمون بسوق العبور

تشكيل المغرب المتوقع ضد الإمارات في نصف نهائي كأس العرب

تشكيل الأردن المتوقع أمام السعودية في نصف نهائي كأس العرب

سيول ورياح وأتربة، تحذير عاجل من طقس الإثنين

المغرب والإمارات يتصارعان على تذكرة نهائي كأس العرب 2025

50 جنيها دفعة واحدة، ارتفاع جديد يضرب أسعار الذهب اليوم الإثنين بمنتصف التعاملات

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه اليوم الإثنين

50 جنيها دفعة واحدة، ارتفاع جديد يضرب أسعار الذهب اليوم الإثنين بمنتصف التعاملات

تعرف على أسعار الخردة اليوم الاثنين 15-12-2025

اليوان الصيني يسجل 6.73 جنيهات في البنك المركزي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

النقل تستعرض مميزات القطار الكهربائي في إنفوجراف

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون.. الإمام كمال الدين الدميري رائد علم الحيوان

حكم المسح على الخُفِّين بسبب برد الشتاء، وما كيفيته ومدته؟ مفتي الجمهورية يجيب

تفسير حلم ضحك الميت في المنام وعلاقته بالتخلص من المشاكل والهموم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads