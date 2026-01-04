باريس سان جيرمان يروج لمباراته بحفل لأم كلثوم، والمصريون يكشفون سر النادي مع الست

18 حجم الخط

أعلن نادي باريس سان جيرمان عن بداية مبارياته، اليوم الأحد، في الدوري الفرنسي، بصورة لكوكب الشرق أم كلثوم وهي تغني على مسرح الأولمبياد في باريس، حيث أقيمت حفلتها في 13 نوفمبر 1967 هناك، وحضرها الآلاف من الجاليات العربية، ومحبي الموسيقى العربية في العالم.

باريس سان جيرمان يروج لمباراته اليوم بحفل لأم كلثوم



وكتب نادي باريس سان جيرمان، عبر حسابه بـ "الفيس بوك" "لأول مرة منذ 47 عامًا.. ديربي باريس يٌعزف اليوم".

وبرغم التدوينة الغامضة عن علاقة أول مباريات باريس سان جيرمان أمام نادي بي سي جي في الدوري الفرنسي، لكن العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من المصريين تفاعلوا من التدوينة، البعض تساءل عن علاقة أم كلثوم بنادي باريس سان جيرمان، في الوقت الذي سخر آخرون متسائلين: "هو باريس هيلاعب الحملة الفرنسية؟!"

علق البلوجر محمد رمضان قائلًا: " حاطط صورة أم كلثوم ودار الأوبرا المصرية ومش منزل توقيت القاهرة".

وكشف عزت محمد عن سر وضع نادي سان جيرمان لصورة أم كلثوم، فقال: " لأنها كانت عاملة حفلة مكسرة الدنيا فيها في باريس".

لم تكن صورة أم كلثوم، التي استخدمها نادي باريس سان جيرمان للإعلان عن مباراته اليوم أمام بي سي جي، المرة الأولى، فمنذ ساعات قام النادي بوضع صورة الممثلين في فيلم "الست"، الذي يمثل قصة حياة أم كلثوم، ونشرها بتقنية الذكاء الاصطناعي مع عدد من اللاعبين في نادي باريس سان جيرمان.

وقام نادي باريس سان جيرمان باستخدام صور فيلم "الست" ضمن البرومو الترويجي لمواجهة ديربي باريس المرتقب، بين نادي باريس سان جيرمان وباريس إف سى، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدورى الفرنسى، حيث أعلن نادى باريس سان جيرمان جاهزيته لمواجهة الفرق في الدوري الفرنسي.

المصريون يكشفون سر نادي باريس سان جيرمان مع أم كلثوم

الغريب أن نادي باريس سان جيرمان علق على صور لاعبين مع الممثلين في فيلم "الست"، بعبارة مقتبسة من إحدى أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم، والتي قالت في مطلعها "رجعوني عنيك لأيامي اللي راحوا... باريس على موعد مع ديربي العاصمة".

وعلق المستشار محمد زكريا على صور أم كلثوم التي نشرها باريس سان جيرمان في الترويج لمبارياته في الدوري الفرنسي: " هو باريس هيلاعب الحملة الفرنسية؟"

أما البلوجر أحمد ويزري فقال: "الريتش واقع فتربطه بصورة أم كلثوم للتريند"

وعلق البلوجر راضي عبد الواحد فقال: “الطبيعي أن الأندية الغربية، التي تخاطب المواطن العربي، تبحث عن التريند لترفع من الريتش لتصل لأكبر عدد من المتابعين، ونادي باريس سان جيرمان يخاطب المصريين باعتبار عددهم الكبير، وأيضًا من خلال فيلم ”الست"، وسيرة أم كلثوم التي أثارت جدلًا واسعًا في المجتمعات العربية مؤخرًا"

