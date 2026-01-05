18 حجم الخط

ترتيب الدوري الفرنسي، أنهى لانس الدور الأول من بطولة الدوري الفرنسي متصدرا جدول ترتيب البطولة بفارق نقطة عن باريس سان جيرمان حامل اللقب.

وتربع لانس على صدارة جدول الدوري الفرنسي برصيد 40 نقطة ويليه باريس سان جيرمان برصيد 39 نقطة ثم مارسيليا ثالثا برصيد 32 نقطة بعد انتهاء منافسات الجولة الـ 17 والدور الأول.

ويتواجد نانت الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري مصطفي محمد في المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 14 نقطة.

ترتيب الدوري الفرنسي بعد نهاية الدور الأول

1ـ لانس 40 نقطة

2ـ باريس سان جيرمان 39 نقطة

3ـ مارسيليا 32 نقطة

4ـ ليل 32 نقطة

5ـ ليون 30 نقطة

6ـ رين 30 نقطة

7ـ ستراسبورج 24 نقطة

8ـ تولوز 23 نقطة

9ـ موناكو 23 نقطة

10ـ أنجييه 22 نقطة

11ـ بريست 22 نقطة

12ـ لوريان 19 نقطة

13ـ لو هافر 18 نقطة

14ـ نيس 18 نقطة

15ـ باريس 16 نقطة

16ـ نانت 14 نقطة

17ـ أوكسير 12 نقطة

18- ميتز 12 نقطة

وحسم باريس سان جيرمان ديربي العاصمة بتغلبه على باريس إف سي بنتيجة (2-1)، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب حديقة الأمراء، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الفرنسي.

وسجل ثنائية سان جيرمان كلٌّ من ديزيريه دويه في الدقيقة (45)، وعثمان ديمبلي في الدقيقة (53)، بينما أحرز هدف باريس إف سي ويليم جيوبيلز في الدقيقة (51).

وبهذه النتيجة، رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 39 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر لانس، فيما تجمّد رصيد باريس إف سي عند 16 نقطة في المركز الخامس عشر.

