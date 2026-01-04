وفد الفيفا يشيد بامتلاك مصر بنية تحتية رياضية متطورة

18 حجم الخط

أعرب وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تقديره لعقد اللقاء مع الرئيس السيسي، مشيدين بما تمتلكه مصر من بنية تحتية رياضية متطورة، وخبرات تنظيمية كبيرة في استضافة البطولات والفعاليات الإقليمية والدولية.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الذي يزور مصر ضمن المحطة الثانية للجولة الترويجية لكأس العالم، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا خلال يونيو ٢٠٢٦، والذي ضم فابيو كانافارو لاعب كرة القدم السابق بمنتخب إيطاليا الفائز بلقب أفضل لاعب في العالم من الفيفا عام ٢٠٠٦، وخافيير اغناسيو سيبي بيرديفسكى المدير بمقر الفيفا بزيورخ، وسيباستيان فيريو مدير جولة كأس العالم، والكساندروس كافاسيلاس نائب رئيس الشركة الراعية كوكاكولا لعمليات نيجيريا وشمال أفريقيا، وحنا حداد مدير عام الشركة الراعية في مصر والسودان، كما حضر من الجانب المصري الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة وفد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تأتي في إطار جولة كأس العالم، والتي تمثل رحلة عالمية تاريخية تمر عبر ٣٠ دولة و٧٥ محطة مختلفة حول العالم، حاملة معها كأس العالم الأصلي، وتُعد هذه الجولة جزءً من الاحتفال بمرور عشرين عامًا على تنظيم “جولة الكأس” بالتعاون بين الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وشركة كوكاكولا، المنصة الدولية للترويج لبطولة كأس العالم FIFA 2026.



