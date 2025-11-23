تجاوزات انتخابية صارخة، توفيق عكاشة: ما حدث خطأ كبير للمنظومة ويصعب تداركه

18 حجم الخط

الانتخابات البرلمانية، كشف الإعلامي توفيق عكاشة عن وجود 252 طعنًا في الانتخابات، ومنها طعون تطالب بإلغاء الانتخابات، حيث استند أصحاب الطعون إلى أن الانتخابات بها مخالفات دستورية في قانون مباشرة الحقوق السياسية.

تجاوزات انتخابية صارخة تنظرها المحكمة الإدارية العليا

وأكد توفيق عكاشة أن المحكمة الإدارية العليا تنظر هذه الطعون اليوم وفي انتظار حكمها، مدعيًا وجود تجاوزات انتخابية وصفها بـ “الصارخة”.

وقال توفيق عكاشة، عبر منصة “إكس”، عن الطعون المقدمة بشأن الانتخابات ومحاولة إلغائها: “٢٥٢ طعن فى الانتخابات منها طعون تطالب بإلغاء الانتخابات لمخالفات دستورية بقانون مباشرة الحقوق السياسية وتجاوزات انتخابية صارخة تنظرها المحكمة الإدارية العليا ونحن ننتظر الحكم”.



وأشار توفيق عكاشة إلى أن المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى، قررت تأجيل الطعون الإنتخابية طعن قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى اليوم الأحد لتقديم مذكرات.

ما حدث فى انتخابات مجلس الشيوخ خطأ يصعب استدراكه

كما كشف الإعلامي توفيق عكاشة عما حدث في انتخابات مجلس الشيوخ، فقال: “ماحدث فى انتخابات مجلس الشيوخ ويحدث فى انتخابات مجلس النواب هو خطأ بل خطأ كبيرًا يضع المنظومة... بأسرها في موقف صعب، واستدراكه أصعب”.

وأكد توفيق عكاشة أن “المشكلة كانت تكمن في دستور الإخوان، الذي تم ترميمه وفي الأحزاب، التي تم إنشاؤها بعد عام ٢٠١١، وفى الحوار الوطني الذي كان القشة المدمرة”.

جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، تنظر اليوم الأحد، 252 طعنًا انتخابيًّا على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بعض هذه الطعون تطالب بالإلغاء الكلي للانتخابات، وبعضها يطالب بإلغاء نتائج الانتخابات.

ويذكر أنه يحق للمرشحين، الذين لم يفوزوا في الانتخابات أن يتقدموا بطعونهم خلال 48 ساعة، تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتيجة في دائرتهم الانتخابية.

ويتم رفع الطعون إلى المحكمة الإدارية العليا، التابعة لمجلس الدولة، الجهة القضائية المختصة بالفصل في المنازعات الانتخابية المتعلقة بسير وسلامة إجراءات الفرز والتجميع، والتي تلتزم بالفصل في الطعون خلال 10 أيام من تاريخ تقديم الطعن، لضمان عدم تعطيل الجدول الزمني لإعلان النتائج النهائية.

وفي حالة إصدار أحكام تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ الأحكام القضائية فور صدورها، سواء كان الحكم تأييد النتيجة المعلنة، أو إعادة عملية الفرز في لجنة أو أكثر؛ أو إعادة الانتخابات في دائرة معينة بالكامل.

