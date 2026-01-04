الإثنين 05 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية مساء اليوم الأحد

الدولار
الدولار
18 حجم الخط

البنك المركزي المصري، شهد سعر الدولار استقرارا بعد التراجع أمام الجنيه، بنحو 9 قروش خلال حركة تعاملات اليوم الأحد 4 يناير 2026، ويعد الدولار الأمريكي العملة الأجنبية الأكثر تداولًا داخل البنك المركزي والبنوك المصرية لدوره الرئيسي في حركة التجارة الدولية. 

 

الدولار - فيتو 
الدولار - فيتو 

أسعار الدولار في البنوك اليوم

جاءت قيمة الدولار في البنك المركزي المصري كالتالي: 
47.53 جنيها للشراء.
47.66 جنيها للبيع.  

أما في بنك مصر، فقد سجل الدولار:

47.56جنيها للشراء.
47.66جنيها للبيع.

أما في البنك الأهلي المصري، فاستقرت الأسعار عند:

47.56 جنيها للشراء.
47.66 جنيها للبيع.

وفي بنك كريدى أجريكول، سجل الدولار:

47.55 جنيها للشراء.
47.65 جنيها للبيع.

وفي البنك بنك قطر الوطني، استقرت الأسعار عند:

47.55 جنيها للشراء.
47.65 جنيها للبيع.

تقلبات سعر الدولار مباشرة في أسعار السلع والخدمات

وتؤثر تقلبات سعر الدولار مباشرة في أسعار السلع والخدمات المستوردة، ما يجعله محل متابعة دائمة من جانب المواطنين والمستثمرين ويتم تحديد سعر الدولار استنادًا إلى آليات العرض والطلب، بالإضافة إلى السعر الرسمي الصادر عن البنك المركزي.

مؤشر لقوة العملة المحلية

ويمثل سعر الدولار مؤشرا مهمًا يعكس قوة الجنيه المصري أمام العملة العالمية الأكثر استخدامًا ويحدد البنك المركزي المصري السعر الرسمي للدولار بناءً على حركة السوق، مع مراعاة السياسات الاقتصادية والتطورات العالمية المؤثرة في الاقتصاد المحلي. 

الدولار كمقياس للقوة الاقتصادية عالميا

ويعتبر الدولار أيضًا أداة أساسية لقياس قوة الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالعملات الرئيسية مثل (اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني)، ويعد مؤشر الدولار من أهم المؤشرات التي تستخدم لتقييم أداء العملة الأمريكية على المستوى العالمي.

<span style=
الدولار، فيتو

أسباب استقرار الدولار في السوق المصرية

شهد سعر الدولار مؤخرًا حالة من الانخفاض داخل البنك المركزي والبنوك، ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل، من أبرزها:

  • الجهود الحكومية الرامية إلى دعم الاقتصاد.
  • السيطرة على معدلات التضخم.
  • زيادة موارد النقد الأجنبي، مثل تحويلات العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، ونمو قطاع السياحة.
<span style=
سعر الدولار اليوم، فيتو

هيمنة الدولار عالميا

وتستمد قوة الدولار جزءًا كبيرًا من ضخامة الاقتصاد الأمريكي، الذي يوازي حجمه مجموع اقتصادات الصين واليابان وألمانيا تقريبا، وتتمتع الولايات المتحدة بأسواق مالية هي الأكبر والأكثر سيولة عالميا، إذ تضم العديد من الشركات العملاقة والمتقدمة.

اقرأ أيضًا: الدولار وصل لكام النهارده؟ 

كما تعد سوق سندات الخزانة الأمريكية الأكبر على مستوى العالم، بحجم يقترب من 27 تريليون دولار، مما يجعل الأسواق الأمريكية الوجه الأولى للشركات الباحثة عن السيولة، سواء عبر بيع الأسهم أو إصدار السندات أو الحصول على القروض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السعر الرسمي للدولار المستثمرين المركزي المصري المستثمر بنك مصر بنك قطر الوطنى بنك قطر سعر صرف الدولار

مواد متعلقة

أسعار العملات العربية والأجنبية فى البنك الأهلى بختام تعاملات اليوم الأحد

سعر الجنيه الذهب بمحلات الصاغة مساء اليوم الأحد

آخر تطورات سعر جرام الفضة بالصاغة مساء اليوم الأحد

سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية اليوم (آخر تحديث)

آخر تطورات سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

تحسين مناخ الأعمال الأبرز، ملفات على طاولة محمد الجوسقي الرئيس الجديد لهيئة الاستثمار

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد 4 يناير 2026

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بالبنك الأهلي اليوم الأحد

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا، الكاميرون يتقدم على جنوب أفريقيا 1-0 في الشوط الأول

مان سيتي يتقدم على تشيلسي بهدف في الشوط الأول

الدوري السعودي، الهلال يتقدم على ضمك بهدف "نونيز" فى الشوط الأول

السلمية المزيفة للإخوان، كيف يحاول متحدث الجماعة خداع الرأي العام العالمي للإفلات من مقصلة ترامب؟

توتنهام يسقط في فخ التعادل أمام سندرلاند بـ الدوري الإنجليزي

بقيادة هالاند وبالمر، تشكيل مباراة مان سيتي وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

وفقا للحصر العددي، حسام المندوه الأقرب للفوز بمقعد دائرة بولاق الدكرور

رئيسة وزراء الدنمارك ترد على تصريحات ترامب بشأن جرينلاند

خدمات

المزيد

الذرة تواصل الانخفاض، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 بعد تبكير موعد الصرف

تعرف على سعر الأرز اليوم الأحد 4 يناير

تعرف على سعر السكر بالسوق المصري اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات الأهلي خلال شهر يناير 2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم إعطاء البرتقال في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية

بالدليل من القرآن والسنة، الإفتاء توضح الفرق بين الرشوة والبقشيش

عملت ذنب كبير وعاوز أتوب؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية