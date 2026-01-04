الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 45 التابعة للدائرة الثالثة أبو حمص بالبحيرة وإبلاغ النيابة العامة

18 حجم الخط

أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أنه جرى فحص كافة التظلمات المقدمة، إلى جانب مراجعة كشوف الناخبين وبطاقات الاقتراع ومحاضر اللجان الفرعية، وذلك في جولة الإعادة بـ 19 دائرة انتخابية الملغاة بقرار من الهيئة.

إبطال اللجنة 45 التابعة للدائرة الثالثة أبو حمص بالبحيرة

وأضاف أنه أسفرت أعمال الفحص عن رصد عيب جوهري في إجراءات الاقتراع والفرز باللجنة الفرعية رقم 45 التابعة للدائرة الثالثة بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، تمثل في توزيع بطاقات اقتراع خارج نطاق اللجنة.

وأوضح أنه تقرر إبطال أعمال هذه اللجنة فقط دون إبطال الدائرة الانتخابية بالكامل، مع إخطار النيابة العامة لاتخاذ شؤونها القانونية حيال الواقعة.

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتائج جولة الإعادة للمرحلة الأولى بعدد 19 دائرة انتخابية

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج جولة الإعادة للمرحلة الأولى بعدد 19 دائرة انتخابية عن المقاعد المخصصة للنظام الفردي، وذلك في انتخابات مجلس النواب 2025، والتي أُجريت بالخارج يومي الأربعاء والخميس الموافقين 24 و25 ديسمبر 2025، وداخل جمهورية مصر العربية يومي السبت والأحد 27 و28 ديسمبر 2025.

وأجريت جولة الإعادة أُجريت في 19 دائرة انتخابية ملغاة داخل 7 محافظات هي: الجيزة، أسيوط، سوهاج، قنا، الإسكندرية، البحيرة، والفيوم، تنافس فيها 70 مرشحًا على 35 مقعدًا متبقيًا بمجلس النواب.

وذلك في الدوائر الآتية:

محافظة الجيزة:

الدائرة الثامنة ومقرها قسم إمبابة

- محافظة الفيوم: الدائرة الأولى ومقرها مركز الفيوم - الدائرة الرابعة

ومقرها مركز أبشواي.

- محافظة أسيوط الدائرة الثالثة ومقرها مركز الفتح

- محافظة سوهاج: الدائرة الأولى ومقرها مركز سوهاج -

الدائرة الثانية ومقرها مركز أخميم

الدائرة الثالثة ومقرها مركز المراغة

الدائرة الرابعة ومقرها مركز طهطا

الدائرة الخامسة ومقرها مركز جرجا

الدائرة السادسة ومقرها مركز المنشأة

الدائرة الثامنة ومقرها مركز دار السلام.



محافظة قنا الدائرة الأولى ومقرها مركز قنا

الدائرة الثانية ومقرها مركز قوص

الدائرة الثالثة ومقرها مركز نجع حمادي

الدائرة الرابعة ومقرها مركز أبو تشت.



محافظ الإسكندرية: الدائرة الثانية ومقرها قسم أول الرمل

محافظة البحيرة: الدائرة الأولى ومقرها قسم دمنهور -

الدائرة الثالثة ومقرها مركز أبو حمص - الدائرة الثامنة ومقرها مركز إيتاي البارود.

