الوطنية للانتخابات: تلقينا 13 شكوى خلال آخر أيام التصويت في جولة الإعادة لانتخابات النواب

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تلقت عددًا من الشكاوى عبر الخط الساخن، وكذلك من خلال التواصل المباشر مع الأحزاب السياسية، بلغ إجماليها 13 شكوى.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي المنعقد لمتابعة عملية الغلق ومجريات العملية الانتخابية في ختام اليوم الأخير من التصويت في جولة الإعادة داخل 27 دائرة انتخابية ملغاة ضمن المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب أن من بين هذه الشكاوى، 5 شكاوى تتعلق بادعاءات توجيه ناخبين من خارج المقرات الانتخابية، وتم فحصها والتأكد من عدم صحتها، مشيرًا إلى أن ما تم رصده يندرج في إطار تنظيم دخول وخروج الناخبين لتيسير عملية الاقتراع.

وأضاف أن الهيئة تلقت 3 شكاوى بشأن عدم السماح للمندوبين بالدخول، إلى جانب شكاوى مماثلة تتعلق بالخلط بين مهام المندوب والوكيل، حيث تم توضيح الفروق القانونية بين الدورين واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار إلى تلقي 3 شكاوى بشأن وقائع رشاوى انتخابية، جرى إحالتها إلى وزارة الداخلية لاتخاذ اللازم، مؤكدًا سرعة تعامل الوزارة مع مثل هذه الشكاوى. كما تلقت الهيئة شكويين بشأن الازدحام والتكدس أمام بعض اللجان الانتخابية، وتم التعامل معهما بالتنسيق مع رؤساء اللجان العامة وجهات المتابعة.

وبيّن بنداري التوزيع الجغرافي للشكاوى، حيث تلقت الهيئة 5 شكاوى بمحافظة الجيزة، و3 شكاوى بمحافظة المنيا، وشكويين بمحافظة الفيوم، وشكوى واحدة بكل من محافظات أسوان، والأقصر، وسوهاج.

كما أوضح التوزيع العمري لمقدمي الشكاوى، حيث جاءت 6 شكاوى من الفئة العمرية من 18 إلى 30 عامًا، و4 شكاوى من الفئة من 31 إلى 40 عامًا، و3 شكاوى من الفئة من 41 إلى 50 عامًا، مشيرًا إلى أن عدد الشكاوى المقدمة من الذكور بلغ 11 شكوى، مقابل شكويين فقط من الإناث.

وأضاف أنه من خلال التواصل مع الأحزاب السياسية، تبيّن أن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي هو الحزب الوحيد الذي تقدم بشكاوى، بلغ عددها 5 شكاوى، من بينها شكويان تتعلقان بالتكدس أمام اللجان، وادعاءات توجيه ناخبين، والتي تم فحصها والتأكد من عدم وجود توجيه، وأن الأمر اقتصر على تنظيم حركة الدخول والخروج لتخفيف الزحام.

وأوضح أن الشكاوى الثلاث الأخرى تعلقت بعدم السماح للمندوبين بالحضور، وكذلك بعدم حضور الوكلاء أثناء الفرز، وبالفحص تبيّن حضور جميع وكلاء المرشحين بمدارس الجيل 2000 بمدينة 6 أكتوبر، ومدرسة بلال بن رباح بحدائق أكتوبر، ومدرسة القرية السياحية بمحافظة الجيزة، حيث حضر الوكلاء لمتابعة عملية الفرز واستلام محاضر الحصر العددي.

وأكد بنداري أنه من خلال المتابعة مع رؤساء اللجان العامة، تبيّن وجود كثافات تصويتية مرتفعة في مسقط رأس بعض المرشحين، وتم التنسيق للدفع بعناصر بشرية إضافية من الموظفين الإداريين لتقليل التكدسات. كما تم التعامل الفوري مع نفاد بعض أوراق الاقتراع في عدد من اللجان، وتم توفيرها على الفور، بما يضمن تمكين جميع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، مع التأكيد على عدم بدء أعمال الفرز إلا بعد مغادرة آخر ناخب من محيط اللجنة الانتخابية.

وشدد على أن الحصر العددي الذي يتم إعلانه داخل اللجان العامة لا يُعد نتيجة نهائية، وإنما هو حصر عددي فقط، مؤكدًا أن إعلان النتيجة النهائية سيتم يوم 10 يناير، وفقًا للجدول الزمني المعتمد، وبعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأوضح أن من يحق له حضور عملية الفرز هم الوكلاء أو المرشحون أنفسهم فقط، مع حقهم في استلام محاضر الحصر العددي، بينما لا يحق للمندوبين حضور الفرز، إذ يقتصر دورهم على متابعة عملية الاقتراع والتصويت فقط.

وفي ختام تصريحاته، ناشد بنداري وسائل الإعلام الالتزام بضوابط التغطية وفقًا للتصاريح الصادرة عن الهيئة، والتواجد داخل اللجان العامة أو الفرعية لنقل عملية الفرز وإعلان الحصر العددي، مشيرًا إلى التنسيق مع رؤساء اللجان العامة لتمكين جميع وسائل الإعلام الحاصلة على تصاريح رسمية من التواجد أثناء عملية الفرز أو إعلان الحصر العددي.

وأكد أن الوعي بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية يُعد المحرك الأساسي لمسار العمل الديمقراطي في مصر.

