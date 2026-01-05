لُقب بالكينج ومدير المخابرات وبكى خجلا من الله، محطات في حياة محمد الدفراوى بذكرى وفاته

18 حجم الخط

محمد الدفراوى، فنان قدير، لقب بالكينج ومدير المخابرات، ممثل مسرحى بالدرجة الأولى حتى أصبح أحد رموز المسرح القومى خلال الستينيات والسبعينيات، عرف بصوته الأجش، امتد نشاطه إلى الإذاعة والسينما والتليفزيون على مدى أكثر من نصف قرن، عرف بالخلق الحسن والسمعة الطيبة، رحل فى مثل هذا اليوم 5 يناير عام 2011.



ولد محمد الصغير أحمد الدفراوي الشهير بـ محمد الدفراوى بمدينة دسوق محافظة كفر الشيخ عام 1931، ودرس بكلية الآداب جامعة القاهرة ثم حصل على بكالوريوس معهد الفنون المسرحية عام 1955، عشق المسرح فى حياته وكان هدفه حتى إنه انتقل بين مسارح القطاع الخاص والقطاع العام وعمل في العديد من المسرحيات منها: دنشواي الحمراء، كفاح شعب، تحت الرماد، السلطان الحائر، مصرع كليوباترا، الموت يأخذ إجازة، النسر الأحمر، أنتيجون، قمبيز، المحروسة، بداية ونهاية، قهوة الملوك، وغيرها.

سمراء سيناء كانت البداية

جاءت البداية السينمائية للفنان محمد الدفراوى بدور صغير في فيلم "سمراء سيناء" وكان مازال طالبا، ثم فيلم "الله أكبر" منتصف الخمسينيات، وعلى الرغم من عدم حصول الدفراوي على البطولة المطلقة، فإنه كان ضمن الصف الأول من النجوم من حيث مشاركاته بالأعمال الفنية المختلفة، حيث قدم ما يقرب من 300 عمل فني خلال مشواره الفنى، وكانت بداية شهرته فى فيلم "حب ودلع "، ومن أواخر أعماله فيلم التجربة الدانماركية مع عادل إمام، عمارة يعقوبيان، الباشا تلميذ مع كريم عبد العزيز، وكانت له مشاركة صوتية مشاركة فى النسخة العربية من الفيلم الأمريكى "القارة المفقودة" فى أداء شخصية ملك اطلانتس عام 2000.

المطارد أول الأعمال الدرامية

اتجه الفنان محمد الدفراوى إلى الدراما، وكانت البداية المشاركة في بطولة مسلسل "المطارد" الذي عرض في ستينيات القرن الماضي وجسد خلاله دور الضابط الباحث عن العدالة، ومن هنا وضع نفسه بين الكبار وأصبح أهم من يقوم بالأدوار الثانية ليشارك نور الشريف في مسلسل "القاهرة والناس"، وليشارك عمر الشريف ورشدي أباظة في فيلم "في بيتنا رجل"، ثم فيلم "ثلاث قصص" وغيرها.

من المسلسلات الدرامية التى تألق فيها الفنان محمد الدفراوى: ذئاب الجبل، أحلام البنات، عايش في الغيبوبة، سنوات الحب والملح، عائلة الحاج متولى، الإمام المراغي"، كما جسد شخصية أبو جهل بحرفية عالية في مسلسل "على هامش السيرة"، واستمر تألقه في مسلسل "الأيام" الذي عرض قصة حياة الأديب الكبير طه حسين أمام النجم أحمد زكي، وقام بدور والد الشيخ الشعراوى فى مسلسل "إمام الدعاة"، تبعه مسلسلات: الوسية، الأبطال، جمهورية زفتى، ألف ليلة وليلة، وكانت آخر أعماله الدرامية عام 2010 فى مسلسل " الصيف الماضي".

الدفراوى عليه علامات المرض



وبعد صراع طويل مع المرض، كان قد امتنع فيه عن لقاء زملائه أو الظهور في وسائل الإعلام بعد أن فقد القدرة على الكلام، حتى يحتفظ الجمهور والزملاء بصورة طيبة له بعيدا عن المرض، وحتى لا يراه أحد ممن أحبوه وهو على هذه الحالة، وكان يحرص على أداء الصلاة وهو على الفراش، حيث كان لا يستطع الصلاة واقفًا، وقد فشلت كل الجهود في أن يصلي بشكل طبيعي، وأحيانا كثيرة كان يبكي خجلا من الله وهو يصلي على السرير ـوفقا لتصريحات زوجته يوم الرحيل فى الصحف، رحل الفنان محمد الدفراوى في مثل هذا اليوم 5 يناير 2011.

تكريم عيد الفن

حصل الفنان محمد الدفراوى على عدة تكريمات في حياته منها تكريم الرئيس السادات له في عيد الفن عام 1979، كما حصل على شهادة تقدير لمشواره في العيد الفضى للتليفزيون عام 1985.

