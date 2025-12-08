أخبار الفن اليوم: إيمي سمير غانم ترد على منتقدي إطلالتها بالبحر الأحمر وتدافع عن ياسمين صبري.. هنيدي يحتفل بزفاف ابنته الجمعة.. رفض تظلم إسلام كابونجا على قرار إيقافه

18 حجم الخط

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عدد من الأحداث الهامة، وكانت كالتالي:

ردت الفنانة إيمي سمير غانم، على منتقدي إطلالتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي، المقام في المملكة العربية السعودية، كما أنها دافعت أيضا عن الفنانة ياسمين صبري بعد الهجوم عليها بسبب إطلالتها أيضا.

يحتفل الفنان محمد هنيدي بزفاف ابنته الكبرى فريدة، على أحد الأشخاص من خارج الوسط الفني، وذلك يوم الجمعة المقبل، حيث وجه هنيدي الدعوة لعدد من الأصدقاء المقربين من داخل وخارج الوسط الفني، وحرص أن يكون الحفل بعيدًا عن أعين وسائل الإعلام، مثلما حدث بعقد قرانها

احتفل أبطال فيلم “الست” بعرضه في السينمات بالمملكة العربية السعودية، وأقيم الحفل بإحدى دور العرض بمدينة الرياض، وسط حضور عدد كبير من وسائل الإعلام.

وكان في مقدمة حضور الحفل الفنانة منى زكي وأحمد خالد صالح والمخرج مروان حامد والمنتج أحمد بدوى وآخرون.

انتهي، اليوم، الفنان المغربي عبد الفتاح الجريني من تسجيل أغنية جديدة، يتعاون خلالها مع الشاعر الغنائي تامر حسين والملحن وليد سعد والموزع الموسيقي كريم عبد الوهاب، حيث عكف فريق العمل على تسجيل الأغنية بأحد الاستوديوهات الخاصة بالقاهرة، وتعيد الأغنية التعاون بين الجريني ووليد سعد بعد النجاحات التي حققاها معًا من قبل.

قررت نقابة المهن الموسيقية، برئاسة الفنان مصطفى كامل، رفض التظلم المقدم من مطرب المهرجانات إسلام كابونجا، وذلك بعد صدور قرار بإيقافه عن العمل لمدة 6 أشهر، على خلفية مخالفات رصدتها لجان المتابعة التابعة للنقابة، تتعلق بمحتوى ما يقدمه من أعمال غنائية ومصورة.

انضمت الفنانة جيهان خليل إلى أبطال مسلسل "درش" المقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2026 بطولة النجم مصطفى شعبان.

