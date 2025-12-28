محمد عادل إمام: الزعيم هو الأعلى أجرا في الوطن العربي

الإثنين 29 ديسمبر 2025
كتب الفنان محمد إمام منشورًا عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تحدث فيه عن والده الفنان عادل إمام، وقال مازحًا أنه هو الأعلى أجرًا بالوطن العربي.

وقال محمد إمام خلال المنشور: “طيب علشان بس نحسم الجدل لأن في تصريحات نزلت على لساني أنا ماقولتهاش.. عادل إمام هو ما زال أعلى أجر في الوطن العربي وماحدش مننا يقدر يقرب للرقم بتاعه”.

وأضاف: “في نجوم كبار في السينما بيجيبوا أعلى الإيرادات ونجوم متألقين بيدغدغوا الدنيا في المسلسلات بيتقاضوا أعلى الأجور.. بس ده مايمنعش ان أنا برضه الأعلى أجر فيهم، تحياتي لكل زمايلي الفنانين.. كلنا بنبذل أقصى مجهود عندنا علشان نسعدكم.. ربنا يوفق الجميع، والبوست ده هزار مع صحابي والناس اللي بتحبني علشان مش عاوز دوشة ”.

كان الفنان محمد إمام قد استأنف تصوير مسلسل “الكينج” بعد الحريق الذي نشب داخل ديكوراته الرئيسية بإستوديو مصر، وتسببت في أضرار بالغة له.

وتم نشر صور من داخل تصوير المسلسل، معلنًا  استئناف التصوير في أحد الديكورات الأخرى للمسلسل.

أحداث مسلسل الكينج 

تدور أحداث مسلسل الكينج في إطار اجتماعي تشويقي حول شاب مصري يدعى "حمزة الدباح" ينتمي إلى إحدى العصابات الدولية، مما يجعله يواجه عدة تحديات يحول التغلب عليها.

أبطال مسلسل الكينج

مسلسل الكينج من تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، بطولة محمد إمام، ويشارك فيه كل من وميرنا جميل، وحنان مطاوع، وسامي مغاوري، وعمرو عبد الجليل، وحجاج عبدالعظيم، وانتصار، وكمال أبو رية.

آخر أعمال محمد إمام 

يعتبر فيلم "صقر وكناريا" آخر أعمال الفنان محمد إمام، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي وإنتاج وائل عبد الله، ومن بطولة محمد إمام، شيكو، يسرا اللوزى، يارا السكري، انتصار وعدد آخر من الفنانين.

ويظهر محمد إمام في الأحداث بدور شاب يدخل في قصة حب مع يارا السكري التي تعمل مصممة أزياء وشقيقتها يسرا اللوزي المتزوجة من شيكو، فيما تلعب انتصار شخصية والدة يسرا ويارا وحماة شيكو.

عادل امام أسرة الزعيم عادل إمام أعمال الفنان عادل إمام محمد إمام

