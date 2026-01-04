الأحد 04 يناير 2026
خارج الحدود

أمريكا تحدد موعد أولى جلسات محاكمة مادورو

مادورو، فيتو
مادورو، فيتو
مادورو، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن محكمة أمريكية تأكيدها، أن الرئيس الفنزويلي المعتقل نيكولاس مادورو سيمثل ظهر الاثنين أمام قاض في نيويورك.

 انطلاق أولى جلسات محاكمة مادورو فى أمريكا الاثنين

وفي وقت سابق صرحت المدعية العامة الأمريكية باميلا بوندي بأن رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس سيحالان قريبا إلى المحكمة الأمريكية بموجب التهم الموجهة إليهما.

وجاء في بيانها المنشور على حسابها في الشبكة الاجتماعية إكس: "لقد تم توجيه الاتهام لنيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس في المحكمة الجنائية للمنطقة الجنوبية لولاية نيويورك".

توجيه تهم لـ مادورو بالتآمر للإرهاب المتعلق بالمخدرات

وأضافت: "ووجهت لمادورو تهم تتعلق بالتآمر للإرهاب المتعلق بالمخدرات، والتآمر لاستيراد الكوكايين، وحيازة الرشاشات والأجهزة التدميرية، والتآمر لحيازة الرشاشات والأجهزة التدميرية ضد الولايات المتحدة".

وتابعت: "سيواجهان قريبا القصاص الكامل للعدالة الأمريكية على الأراضي الأمريكية وفي المحاكم الأمريكية". 

كما شكرت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والقوات العسكرية الأمريكية "على العملية البارعة والناجحة لإلقاء القبض على اثنين من المتاجرين الدوليين بالمخدرات".

وبالأمس السبت أعلن ترامب  القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ونقله إلى خارج البلاد، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة نفذت "ضربة واسعة النطاق" في فنزويلا.

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة لمادورو أثناء اعتقاله من قبل قوات خاصة أمريكية وذلك قبيل ترحيله إلى نيويورك للمحكمة.

ترامب يهدد نائبة رئيس فنزويلا بمصير أسوأ من مادورو، ويطالب بضم جرينلاند

مرض خطير يصيب ترامب، عرافو بيرو يحذرون الأمريكان بعد صدق توقعهم باعتقال مادورو

 

 

