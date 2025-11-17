الإثنين 17 نوفمبر 2025
تجديد حبس طرفي مشاجرة في كرداسة

حبس المتهم
جدد قاضي معارضات الجيزة حبس المتهمين في مشاجرة اندلعت في كرداسة، مما أسفر عن إصابة شخصين 15 يوما على ذمة التحقيقات. 


تفاصيل مشاجرة بين عدد من الأشخاص في كرداسة


البداية كانت بورود بلاغ لمركز شرطة كرداسة، يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بدائرة المركز، وانتقلت قوة أمنية لمحل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين اندلاع مشاجرة بين عدد من الأشخاص تم تحديد هويتهم، نتيجة خلاف بينهم، أسفرت عن إصابة شخصين.

 

القبض على المتهمين بالتشاجر في كرداسة

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين بالتشاجر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، التي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في الحادث. 

 

