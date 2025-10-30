الخميس 30 أكتوبر 2025
الفتح يتعادل مع ضمك 1/1 في الدوري السعودي

الفتح وضمك، فيتو

الدوري السعودي، حسمت نتيجة التعادل 1-1، مباراة ضمك والفتح، التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها، في افتتاح منافسات الجولة السابعة لدوري روشن السعودي.

وبعد شوط أول سلبي، تقدم الفتح بواسطة، الجزائري سفيان بن دبكة (47) وأدرك ضمك التعادل عن طريق، المغربي مروان سعدان (63 بالخطأ في مرماه).

ورفع ضمك رصيده إلى 3 نقاط، بينما رفع الفتح رصيده إلى 5 نقاط.

تفاصيل مباراة الفتح وضمك

واندفع ضمك للهجوم مع بداية الشوط الأول، وأضاع هدفًا لايضيع عندما انفرد يحيى النجعي بالمرمى وصوب الكرة فوق العارضة (4) ولاحت فرصة أخرى محققة عندما تلقى الباراغوياني جيسوس ميدينا تمريرة داخل منطقة الجزاء لكنه صوب الكرة بجانب القائم (6) اتبعه البرازيلي ديفيد كايكي بكرة قوية أمسكها الحارس الأسباني فيرناندو باتشيكو ببراعة (16) وتهيأت فرصة للفتح عندما صوب المغربي مراد باتنا كرة قوية من ركلة حرة مباشرة، تصدى لها الحارس البرازيلي كيوين سيلفا ببراعة وأنهى خطورتها (29).

ومع انطلاقة الشوط الثاني، نجح الفتح في التسجيل عندما ارتقى الجزائري سفيان بن دبكة لكرة عرضية ولعبها برأسه على يسار كيوين سيلفا (47) ومن خطأ دفاعي فادح أدرك ضمك التعادل، حيث حاول المغربي مروان سعدان التحضين على الكرة واعادتها للحارس لحظة تقدمه لكنه وضعها في مرماه (63) وفي الدقائق المتبقية حاول كل فريق تسجيل هدف ثاني يحسم من خلاله المباراة، وكان الفتح قريبًا من ذلك في الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما صوب باتنا كرة قوية وعادت من الحارس سيلفا لتجد فهد الزبيدي الذي طوح بالكرة فوق العارضة.

ضمك الفتح الدوري السعودي

الجريدة الرسمية