الدوري السعودي، تعادل سلبي بين اتحاد جدة والتعاون في الشوط الأول

الدوري السعودي، انتهى الشوط الأول من مباراة اتحاد جدة أمام ضيفه التعاون بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ألان، على استاد الإنماء، ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعودي لكرة القدم.

مفاجأة في تشكيل اتحاد جدة

وشهد تشكيل اتحاد جدة الذي أعلنه مدربه سيرجيو كونسيساو لمواجهة التعاون، تواجد الهولندي ستيفن بيرجوين، بعد أنباء رحيله عن العميد خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لوجود خلافات مع مدربه البرتغالي.

فيما فضل كونسيساو، عدم الدفع باللاعب الجزائري حسام عوار، رغم تعافيه من الإصابة.

ودخل اتحاد جدة مباراته أمام التعاون في الدوري السعودي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: رايكوفيتش

الدفاع: حسن كادش، أحمد شراحيلي، دانيلو بيريرا، مهند الشنقيطي

الوسط: نجولو كانتي، فابينهو تفاريس، روجر فرنانديز

الهجوم: موسي ديابي، ستيفن بيرجوين، كريم بنزيما

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

ويتواجد اتحاد جدة في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 20 نقطة، بفارق 8 نقاط عن سكري القصيم، صاحب المركز الثالث.

وتواجه الفريقان في دوري المحترفين 30 مرة، فاز النمور في 15 مباراة، وانتصر السكري 7 مرات، وحضر التعادل في 8 لقاءات.

ويعود آخر انتصار لأصفر بريدة، على نظيره الغربي في جدة إلى شهر مارس 2018 حين انتصر عليه بنتيجة 5ـ2.

